😲 Нейросети шикарно рисуют боксеров. Особенно хорошо на ринге выглядят политики и бабушки
Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект стремительно развивается в наши дни. Ходят слухи, что в обозримом будущем мы станем свидетелями цифровой революции, но пока что нейросети занимаются менее серьезными вещами - пишут сценарии для сериалов и совмещают несовместимое.
Оказалось, что ИИ умеет прекрасно работать на ринге, но не в классическом понимании, а в роли фантазера, который может надеть перчатки на Барака Обаму.
Вот это взгляд!
Любите Галь Гадот? А такую?
Трамп бы отлично выглядел в WWE.
А вот здесь будет сложно. Отгадайте, кого здесь намешали.
Ну и бонус - куда же без воинственных бабулек.
Это не настоящее фото! Просто бабушки в боксерских перчатках слишком органично смотрятся. Забыли?
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