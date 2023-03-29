Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект стремительно развивается в наши дни. Ходят слухи, что в обозримом будущем мы станем свидетелями цифровой революции, но пока что нейросети занимаются менее серьезными вещами - пишут сценарии для сериалов и совмещают несовместимое.

Оказалось, что ИИ умеет прекрасно работать на ринге, но не в классическом понимании, а в роли фантазера, который может надеть перчатки на Барака Обаму.

Вот это взгляд!

Любите Галь Гадот? А такую?

Трамп бы отлично выглядел в WWE.

А вот здесь будет сложно. Отгадайте, кого здесь намешали.

Ну и бонус - куда же без воинственных бабулек.

Это не настоящее фото! Просто бабушки в боксерских перчатках слишком органично смотрятся. Забыли?