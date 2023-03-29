11 комментариев

Покоряет одним взглядом.

Звезда российского спорта Алина Загитова предстала в необычном для себя образе, который мы можем увидеть в последней фотосессии Voice.

20-летняя фигуристка появилась в макияже смоки, позируя под фатином. Но, пожалуй, главное в ее образе - проникновенный взгляд, пронизывающий душу читателя.

Девушку даже сравнили с Моникой Беллуччи, которая также любит сиять в черном одеянии.

💭 «Такой образ интересный. Прям хочется рассматривать и узнать историю это красивой,таинственной девушки. Безумно красивая».

💭 «Моника Беллуччи номер 2!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

💭 «Алина ты шикарна. Не просто очень талантливая девушка,но еще и обладаешь особенным шармом».

💭 «Ух ты какая! Как жгучая испанская красотка!🔥».

💭 «Моника Белуччи😍».

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