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😍 «Ух ты какая! Как жгучая испанская красотка!🔥». Фанаты в восторге от новой фотосессии Загитовой. Алину сравнивают с Моникой Беллуччи

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Алина Загитова Алина Загитова
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Покоряет одним взглядом.

Звезда российского спорта Алина Загитова предстала в необычном для себя образе, который мы можем увидеть в последней фотосессии Voice.

20-летняя фигуристка появилась в макияже смоки, позируя под фатином. Но, пожалуй, главное в ее образе - проникновенный взгляд, пронизывающий душу читателя.

Алина Загитова выбрала впечатляющий образ
Алина Загитова под белым фатином
Алина Загитова позировала с макияжем смоки
Фигуристка позировала под фатином

Девушку даже сравнили с Моникой Беллуччи, которая также любит сиять в черном одеянии.

Алину сравнили с Моникой Беллуччи

💭 «Такой образ интересный. Прям хочется рассматривать и узнать историю это красивой,таинственной девушки. Безумно красивая».

💭 «Моника Беллуччи номер 2!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

💭 «Алина ты шикарна. Не просто очень талантливая девушка,но еще и обладаешь особенным шармом».

💭 «Ух ты какая! Как жгучая испанская красотка!🔥».

💭 «Моника Белуччи😍».

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11 комментариев

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Коэн Варвар
Поражаюсь, юные девчонки с яркой природной внешностью накладывают на себя тонны косметики, накачивают губы, перекрашивают волосы, татуировками себя замалёвывают... Всегда вопрос у меня: нафига?
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Maturmalai
Если похожа на Беллуччи, то почему испанская красотка, а не итальянская?

Выглядят и та и другая на фото шедеврально, с поправкой на возраст, естественно.
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Pelageya_20
Ответ Sgi
Белуччи очень красивая , да
Моника в молодости была красива, увы , годы берут своё.
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Pelageya_20
Восхитительная Алина! 🤩 ❤
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MikhaL
Какой кошмар..
+1
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Тюменский медвежонок
Похожа на красавицу Беллуччи?! ХААХАХАХАХАХАХ
+5
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vallabaza
Я давно об этом и говорил: загитова в 20 выглядит как белуччи в 50.
+7
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+3
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Sgi
Ответ Александр Кудрявцев
Очень даже Симпатичная
Белуччи очень красивая , да
+6
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Александр Кудрявцев
Очень даже Симпатичная
+6
-4
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Александр Кудрявцев
Моё Мнение есть малость сходство, когда Моника была помоложе
+4
-4
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aya
Oh, no! И близко нет!
+22
-4
+18
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