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Испанец Алекс Рока Кампильо с 76-процентной инвалидностью тела пробежал 42-километровый марафон.

Он стал первым атлетом с ограниченными возможностями, кто преодолел такую дистанцию. Вместе с Алексом пересекла финишную черту и его жена, которая сопровождала супруга на протяжении всего марафона.

Когда герою исполнилось полгода, он подхватил энцефалит, который вызвал у него церебральный паралич. Врачи разводили руками и утверждали, что Алекс не выживет. Но молодой человек сдаваться не собирался.

В свои 32 года мужчина участвует в триатлонах, полумарафонах, и даже в велогонках в пустыне.

Алекс преодолел дистанцию за 5 часов и 50 минут.

«Предел зависит от вас, и если вы хотите достичь цели, какие бы трудности у вас не возникли, с отношением, силой воли, настойчивостью и стойкостью вы можете достичь всего, чего пожелаете. И если вы не добьетесь этого, то получите удовлетворение от того, что отдали все для достижения цели», - объяснил он перед гонкой.