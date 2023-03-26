😱 Сын экс-звезды австралийского футбола обвиняет центрового «Финикса» в избиении, которое было 10 лет назад. Детали событий приводят в ужас
Любопытная история произошла в НБА.
Бывший одноклассник центрового «Финикса» Джока Лэндейла подал в суд на баскетболиста. Макс Джонс, сын экс-звезды австралийского футбола Сэма Ньюмана, решил обвинить игрока НБА в жестоком избиении.
Случай произошел 7 февраля 2013 год, то есть больше 10 лет назад. По словам Джонса, Лэндейл повалил его на землю и начал бить. Утверждается, что Джок прыгал на животе Джонса в такт песне. Пострадавшему пришлось пройти дискэктомию и удалить поврежденные диски в позвоночнике.
Джонс учился в 10-м классе, Лэндейл – в 12-м.
«В результате инцидента и травм, полученных в результате инцидента, была нарушена способность истца концентрироваться и учиться», — говорится в иске.
Центровой отвергает все обвинения.
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