Sportsdaily
Блог

🧑‍🎓 «Кто-то там говорил, что я психически неустойчивая, вот - учусь». Загитова показала новые учебники

Алина Загитова Алина Загитова
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Алина Загитова порадовала своих преданных поклонников новым сообщением, в котором показала подарки, полученные в университете.

Фигуристка сказала:

«Ну что, я сходила - поучилась. Мне дали подарки в виде учебников по психологии. Кто-то там говорил, что я психически неустойчивая - вот, учусь».

Напомним, что Загитова учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а также осваивает тренерскую специальность в РГУФКСМиТ.

Источник - соцсети Загитовой

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
"Сходила поучилась" это как? Больше не пойдёшь, одного раза хватило? )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий