Алина Загитова порадовала своих преданных поклонников новым сообщением, в котором показала подарки, полученные в университете.

Фигуристка сказала:

«Ну что, я сходила - поучилась. Мне дали подарки в виде учебников по психологии. Кто-то там говорил, что я психически неустойчивая - вот, учусь».

Напомним, что Загитова учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а также осваивает тренерскую специальность в РГУФКСМиТ.

Источник - соцсети Загитовой