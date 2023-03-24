Как летит время! Ровно 2 года назад Анна Щербакова идеально откатала короткую программу и стала чемпионкой мира
Один из важнейших моментов ее карьеры.
В 2021 году 16-летняя Аня Щербакова стала чемпионкой мира. Преодолев все сложности, пережив все тяготы, юная фигуристка показала в Стокгольме все, на что способна, особенно в короткой программе.
Щербакова безупречно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц — риттбергер, и получила за свой прокат 81.00 балл, практически застолбив за собой первое место.
Давайте еще раз насладимся волшебством от Ани.
Сама фигуристка тоже не забыла об этой знаковой дате — в своих соцсетях она поделилась видео, на которое попала ее реакция во время объявления оценок.
Потрясающий прокат, потрясающая Аня.
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