Один из важнейших моментов ее карьеры.

В 2021 году 16-летняя Аня Щербакова стала чемпионкой мира. Преодолев все сложности, пережив все тяготы, юная фигуристка показала в Стокгольме все, на что способна, особенно в короткой программе.

Щербакова безупречно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц — риттбергер, и получила за свой прокат 81.00 балл, практически застолбив за собой первое место.

Давайте еще раз насладимся волшебством от Ани.

Сама фигуристка тоже не забыла об этой знаковой дате — в своих соцсетях она поделилась видео, на которое попала ее реакция во время объявления оценок.

Потрясающий прокат, потрясающая Аня.