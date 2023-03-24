Sportsdaily
Блог

Как летит время! Ровно 2 года назад Анна Щербакова идеально откатала короткую программу и стала чемпионкой мира

Анна Щербакова Анна Щербакова
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Один из важнейших моментов ее карьеры.

В 2021 году 16-летняя Аня Щербакова стала чемпионкой мира. Преодолев все сложности, пережив все тяготы, юная фигуристка показала в Стокгольме все, на что способна, особенно в короткой программе.

Щербакова безупречно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц — риттбергер, и получила за свой прокат 81.00 балл, практически застолбив за собой первое место.

Давайте еще раз насладимся волшебством от Ани.

Сама фигуристка тоже не забыла об этой знаковой дате — в своих соцсетях она поделилась видео, на которое попала ее реакция во время объявления оценок.

Потрясающий прокат, потрясающая Аня.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий