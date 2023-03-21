Sportsdaily
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🥊 Загитова показала отрывок с тренировки по боксу. Размышляем, кого Алина хочет побить 🤔

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Варианты есть, но нужна ваша помощь.

Фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях небольшой отрывок своей тренировки по боксу.

Девушка подписала ролик словами: «Коротко о том, как я умираю на боксе😂».

Личный тренер, треки Эминема и много воды - как в кино.

Кажется, что Загитова неплохо отточила несколько комбинаций, но явно нужно подтянуть «дыхалку».

Как вы думаете, о чем Алина думает во время удара? Точнее... о ком? Журналисты? Недоброжелатели? Фигуристы? Пишите варианты.

1 комментарий

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Ostinato
Человек просто тренируется. «Она хочет кого-то ударить»
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