Уилл Смит посетил Гран-при Саудовской Аравии.

53-летний актер поделился своими мыслями о Льюисе Хэмилтоне во время гонки.

«Я в команде Льюиса! Это мой парень, это мой парень», - с гордостью заявил актер журналисту Sky Sports.

Он продолжил: «Прошлой ночью меня небыло, поскольку я немного потерял голос. Но я всегда поддерживаю команду Льюиса».

Ведущий также расспросил звезду о его участии в новом фильме, который находится в производстве и посвящен теме Формулы-1.

Уилл ответил: «Я не знаю, меня еще не спрашивали, но я бы с удовольствием. Возможно, мне придется поработать над собой, ведь будет сложно поместиться в машину!».

Льюису также задавали этот вопрос, но он признался, что в ближайшее время не откажется от гонок ради актерской карьеры.

«Я не планирую участвовать в этом, нет», - признался он, однако добавив, что некоторые гонщики могут быть задействованы в экшен-сценах, - «Нам, гонщикам, придется участвовать в съемках.

Но мы не актеры… Мы не хотим, чтобы этот фильм был дерьмовым, и, вероятно, поэтому я не собираюсь в нем сниматься».