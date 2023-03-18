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Свершилось! Австралийский парень побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа

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Спортивная новость!

Австралийский парень побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа.

Джексон Итальяно совершил 8008 подтягиваний за сутки, побив предыдущий рекорд - 7715.

Credit: www.guinnessworldrecords.com

У Джексона была цель - собрать 1 австралийский доллар за каждое подтягивание, которое он сделает. В конечном итоге он превзошел эту цель, подняв колоссальные 8782 австралийских доллара.

«Все собранные средства будут поддерживать работу «Dementia Australia», где предоставляются вспомогательные услуги людям, живущим с деменцией, их семьям и опекунам. Эти услуги включают в себя консультирование, группы поддержки, образование и профессиональную подготовку», - сказал рекордсмен.

Молодой человек поставил рекорд еще в ноябре 2022 года, но в Книгу рекордов Гиннеса попал лишь в начале этой недели.

4 комментария

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di Malkovich
Последнее фото. Парень провисел на турнике более 10 часов, а потом ещё 3759 раз подтянулся.
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Ibragim Mejidow
Ответ strelnik.nik.1990@icloud.com
Думаю Кадыров сможет побить рекорд)
Извинись, если так не думаешь.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Думаю Кадыров сможет побить рекорд)
0
0
0
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Misha Ivankov
На 8002 больше чем я смогу подтянуться, псих какой то
+6
0
+6
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