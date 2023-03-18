Свершилось! Австралийский парень побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа
Спортивная новость!
Австралийский парень побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа.
Джексон Итальяно совершил 8008 подтягиваний за сутки, побив предыдущий рекорд - 7715.
У Джексона была цель - собрать 1 австралийский доллар за каждое подтягивание, которое он сделает. В конечном итоге он превзошел эту цель, подняв колоссальные 8782 австралийских доллара.
«Все собранные средства будут поддерживать работу «Dementia Australia», где предоставляются вспомогательные услуги людям, живущим с деменцией, их семьям и опекунам. Эти услуги включают в себя консультирование, группы поддержки, образование и профессиональную подготовку», - сказал рекордсмен.
Молодой человек поставил рекорд еще в ноябре 2022 года, но в Книгу рекордов Гиннеса попал лишь в начале этой недели.
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