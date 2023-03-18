Свершилось! Австралийский парень побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа

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Австралийский парень побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа.

Джексон Итальяно совершил 8008 подтягиваний за сутки, побив предыдущий рекорд - 7715.

У Джексона была цель - собрать 1 австралийский доллар за каждое подтягивание, которое он сделает. В конечном итоге он превзошел эту цель, подняв колоссальные 8782 австралийских доллара.

«Все собранные средства будут поддерживать работу «Dementia Australia», где предоставляются вспомогательные услуги людям, живущим с деменцией, их семьям и опекунам. Эти услуги включают в себя консультирование, группы поддержки, образование и профессиональную подготовку», - сказал рекордсмен.

Молодой человек поставил рекорд еще в ноябре 2022 года, но в Книгу рекордов Гиннеса попал лишь в начале этой недели.