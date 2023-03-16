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Роджер Федерер возвращается на Уимблдон?

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Любители тенниса могут снова увидеть Роджера Федерера на Уимблдоне. По информации Daily Mail, легендарный спортсмен станет комментатором и аналитиком ВВС на время проведения турнира.

Восьмикратный победитель Уимблдона, скорее всего займет место Бориса Беккера. Немец, который был освобожден из английской тюрьмы в декабре, а затем депортирован в свою страну, не сможет жить в Великобритании в течение определенного периода времени.

Уход Беккера открывает перед Федерером возможность вернуться на турнир Большого шлема, в котором он доминировал.

Напомним, что Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля 2023 года.

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