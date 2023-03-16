Брайли Сент-Клер - повод полюбить софтбол: американка стремительно набирает популярность в соц.сетях
Звезда софтбола штата Миссисипи набирает популярность. социальных сетях
Брайли Сент-Клер, 21-летняя выпускница Университета штата Миссисипи, сделала себе имя в социальных сетях с момента появления лиги NIL.
Сент-Клер быстро набрала огромное количество подписчиков: более 230 000 в социальных сетях.
Посты Сент-Клер в социальных сетях в основном связаны с софтболом, но иногда она также публикует свои неспортивные фотографии.
Смотрим и наслаждаемся:
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