Sportsdaily
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Брайли Сент-Клер - повод полюбить софтбол: американка стремительно набирает популярность в соц.сетях

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Звезда софтбола штата Миссисипи набирает популярность. социальных сетях

Брайли Сент-Клер, 21-летняя выпускница Университета штата Миссисипи, сделала себе имя в социальных сетях с момента появления лиги NIL.

Сент-Клер быстро набрала огромное количество подписчиков: более 230 000 в социальных сетях.

Посты Сент-Клер в социальных сетях в основном связаны с софтболом, но иногда она также публикует свои неспортивные фотографии.

Смотрим и наслаждаемся:

 

 

4 комментария

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amra73
откуда такие складки на бедрах?
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-1
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siragh@yandex.ru
Огонь 💥💥💥💥💥🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾💯💯💯
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Юрий Бабкин
Ответ Moonwalker
А выглядят не совсем и soft, вполне упруго...
Ну, сверху там размер мячиков не более, чем бейсбольный.
+3
0
+3
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Moonwalker
А выглядят не совсем и soft, вполне упруго...
+2
-1
+1
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