😲😳 «Это было супер!». Алина Загитова стала ютубером. В первом выпуске она показала подготовку к дуэту с Zivert
Отличная идея!
Похоже, что Алина Загитова решила всерьез заняться своим YouTube-каналом.
Олимпийская чемпионка стала регулярно напоминать своим подписчикам в телеграме о том, что у нее есть канал на YouTube. Девушка решила начать вести влог, где рассказывает о своей повседневной рутине, о которой мы можем лишь догадываться.
Вчера Алина выложила ролик, который посвящен подготовке к выступлению с певицей Zivert.
Как вам такой формат? Планируете смотреть или подписываться?
Источник - соцсети Загитовой.
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