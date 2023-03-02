Отличная идея!

Похоже, что Алина Загитова решила всерьез заняться своим YouTube-каналом.

Олимпийская чемпионка стала регулярно напоминать своим подписчикам в телеграме о том, что у нее есть канал на YouTube. Девушка решила начать вести влог, где рассказывает о своей повседневной рутине, о которой мы можем лишь догадываться.

Вчера Алина выложила ролик, который посвящен подготовке к выступлению с певицей Zivert.

Как вам такой формат? Планируете смотреть или подписываться?

Источник - соцсети Загитовой.