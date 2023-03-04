Если не готовы, то не смотрите.

Экс-игрок НФЛ Зак Стейси приговорён к 6 месяцам тюремного заключения за два случая нападения на бывшую подругу.

Инцидент произошел на глазах у их общего ребенка.

В судебном заявлении девушки говорится: «Он избил меня несколько раз, поскольку хотел вернуть деньги, которые дал мне на то, чтобы я сняла нам обоим квартиру. Он бил меня по ногам, давал пощёчины, хватал за руки и бросил в окно, которое разбилось. Осколки попали мне в ногу, я вытащила их самостоятельно».

Стейси не стал отрицать свою вину, сознавшись в содеянном.

Напомним, что он выступал за «Сент-Луис Рэмс» в 2013-м и 2014-м, а также за «Нью-Йорк Джетс» в 2015-м.

У вас тоже по дому расставлены камеры?