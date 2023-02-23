Не понравилось шоу Рианны в перерыве Супербоула? Тогда вам в 1958, где пляшут девушки-олени 😂
Каждому свое.
В США очень остро отреагировали на выступление Рианны в перерыве Супербоула.
Певицу упрекали за фриковый наряд, слабое выступление и странное поведение. Помимо этого, Рианна зачем-то объявила в микрофон о своей беременности, будто это событие вселенского масштаба.
Не выдержал даже Дональд Трамп.
«Рианна устроила, без сомнения, худшее шоу в истории Суперкубка. И это после того, как она оскорбила более половины нашей нации, которой сейчас и без того непросто», — написал политик в своей соцсети Truth Social.
Понравилось вам или нет, но это было большое событие в мире поп-индустрии.
Для сравнения, посмотрите, как развлекали зрителей в финальном матче НФЛ 1958 года.
Что бы вы предпочли?
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