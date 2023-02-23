Каждому свое.

В США очень остро отреагировали на выступление Рианны в перерыве Супербоула.

Певицу упрекали за фриковый наряд, слабое выступление и странное поведение. Помимо этого, Рианна зачем-то объявила в микрофон о своей беременности, будто это событие вселенского масштаба.

Не выдержал даже Дональд Трамп.

«Рианна устроила, без сомнения, худшее шоу в истории Суперкубка. И это после того, как она оскорбила более половины нашей нации, которой сейчас и без того непросто», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Понравилось вам или нет, но это было большое событие в мире поп-индустрии.

Для сравнения, посмотрите, как развлекали зрителей в финальном матче НФЛ 1958 года.

Что бы вы предпочли?