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Не понравилось шоу Рианны в перерыве Супербоула? Тогда вам в 1958, где пляшут девушки-олени 😂

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Каждому свое.

В США очень остро отреагировали на выступление Рианны в перерыве Супербоула.

Певицу упрекали за фриковый наряд, слабое выступление и странное поведение. Помимо этого, Рианна зачем-то объявила в микрофон о своей беременности, будто это событие вселенского масштаба.

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Не выдержал даже Дональд Трамп.

«Рианна устроила, без сомнения, худшее шоу в истории Суперкубка. И это после того, как она оскорбила более половины нашей нации, которой сейчас и без того непросто», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Понравилось вам или нет, но это было большое событие в мире поп-индустрии.

Для сравнения, посмотрите, как развлекали зрителей в финальном матче НФЛ 1958 года.

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