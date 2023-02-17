В центре Нью-Йорка на бордах крутят поздравления для Щербаковой. Постарались китайцы?

Весь мир должен знать!

Сегодня ровно год с тех пор, как Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой.

17 февраля 2022 года в Пекине Аня завоевала золото в женском одиночном катании. В честь этого потрясающего события в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер на огромном билборде целый день будут показывать поздравления для олимпийской чемпионки.

За эту прекрасную акцию стоит благодарить китайских болельщиков ― именно они устроили такой сюрприз для российской фигуристки.

Сама Щербакова оценила трогательное поздравление и запостила это видео в своем телеграм-канале.