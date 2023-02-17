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В центре Нью-Йорка на бордах крутят поздравления для Щербаковой. Постарались китайцы?

Анна Щербакова Анна Щербакова
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Весь мир должен знать!

Сегодня ровно год с тех пор, как Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой.

17 февраля 2022 года в Пекине Аня завоевала золото в женском одиночном катании. В честь этого потрясающего события в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер на огромном билборде целый день будут показывать поздравления для олимпийской чемпионки.

За эту прекрасную акцию стоит благодарить китайских болельщиков ― именно они устроили такой сюрприз для российской фигуристки.

Сама Щербакова оценила трогательное поздравление и запостила это видео в своем телеграм-канале.

3 комментария

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Анна Лисина
Год назад случалась самая большая справедливость в фигурном катании цикла. Олимпиаду выиграла та, кто больше всех это заслуживал! C холодной головой, горячим сердцем и чистыми ногами!
+1
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AurelioDeLaurentis
Ответ TheWitcher
⛸️ Китайские болельщики поздравили Щербакову с победой на ОИ видеороликом на Таймс-сквер. Ролик приурочен к годовщине триумфа, он транслировался в центре Нью-Йорка с 14 по 16 февраля по два раза в день. Это же видео сегодня покажут 60 раз на одном из билбордов в Пекине. РИА Новости Спорт | https://t.me/sportrian/30829 Thank you, our dear Chinese friends, for this amazing and beautiful surprise for Anya! You are really the best ❤️ С годовщиной великой истории Анечку и всех ее болельщиков! 🎉🥳🔥
болельщики Анны молодцы 👏👏👏
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheWitcher
⛸️ Китайские болельщики поздравили Щербакову с победой на ОИ видеороликом на Таймс-сквер. Ролик приурочен к годовщине триумфа, он транслировался в центре Нью-Йорка с 14 по 16 февраля по два раза в день. Это же видео сегодня покажут 60 раз на одном из билбордов в Пекине.

РИА Новости Спорт | https://t.me/sportrian/30829

Thank you, our dear Chinese friends, for this amazing and beautiful surprise for Anya! You are really the best ❤️

С годовщиной великой истории Анечку и всех ее болельщиков! 🎉🥳🔥
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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