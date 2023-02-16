«У меня две эмоции: 😡 раздражение и 😔 грусть». Яна Рудковская поделилась впечатлениями от дуэта Загитова - Zivert

В официальном телеграмм-канале Яны Рудковской появилось сообщение, где она комментирует недавнее выступление Алины Загитовой, как певицы.

Полный текст (пунктуация и орфография сохранены).

«Мне обрывают телефоны журналисты с просьбой о комментарии по поводу пения Алины Загитовой на шоу «Влюбленные фигурное катание». Прокомментирую сразу всем и здесь!

К Алине у меня никаких вопросов! Красивая спортсменка , которая должна продолжать удивлять , удивлять и ещё раз удивлять !

Теперь про номер с Юлей Zivert.

У меня две эмоции: раздражение и грусть .

Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер . Очень большие вопросы к людям. Это полнейший непрофессионализм - так подставлять спортсменку. Если вы готовите номер , элемент шоу, который должен дать вау-эффект , то вы должны проработать все до МЕЛЬЧАЙШИХ деталей! Каждый штрих , каждую ноту! Вы должны отрепетировать все пару десятков раз и только после того , как убедитесь , что это выглядит шикарно, достойно, ошеломляюще в хорошем смысле - давать добро на презентацию публике . Это же анонсировалось , люди этого ждали, вы должны были учесть, что из-за этого повышается общий уровень перфекционизма у зрителей, что они ждут идеальный танец, идеальную песню, идеальное попадание.

Небольшая пауза для тех, кто не понимает о чем речь.

Ну вы видите сейчас реакцию ? Все говорят про фонограмму, везде об этом пишут. Да, фанаты не заметили или ну обратили внимание, но шоу то смотрели и другие спортсмены, и профессионалы, и журналисты, и обычные зрители.

Я считаю, что можно было просто откататься классно под Юлю, но петь с Юлей дуэтом - это надо иметь такое , знаете , моральное право. Зиверт всё-таки топовая артистка, которая в любом случае диктует уровень мастерства. У нее потрясающая энергетика, и песня очень сложная в исполнении. Энергозатраты на то , чтобы спортсменка спела наравне с певицей (хотя бы визуально) должны были быть в разы больше. И не Алинины в первую очередь , а организаторские!!! Именно они отвечали за то, чтобы она пела чисто, попадала в фонограмму !

Когда мы с Сашей Трусовой пробовали акробатические трюки, или снимали ее под водой, мы проработали все до мелочей , а также был эффект внезапности , это и стало для всех таким крутым сюрпризом, и все ахнули, когда она без страховки взлетела вверх. Когда это была вода, и съемка под водой, это тоже вышло очень красиво! Если бы это было не очень , никто бы никогда бы не стал реализовывать эти идеи.

А грустно, потому что Алина прекрасная спортсменка и могла бы использовать лед с куда большим шиком и куда сложнее продуманными номерами.

Я не знаю кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Если уж вы приглашаете девочку в такую историю, Олимпийскую чемпионку и гордость России, ну марку то держите до конца и до ума все доведите. Идея то была рабочая и хорошая. Тем более с таким пулом рекламы, а получилась, увы, далеко не вишенка на торте. Обидно!», - написала Рудковская.

А как вам новая роль Загитовой?

Источник - телеграмм-канал «Голубь Мира Яна Рудковская».