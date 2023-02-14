😍 🤪 «Я просто сошла с ума». Реакция девочки на Леброна Джеймса облетела соцсети. У нее даже взяли интервью во время игры
Научитесь удивляться и будет вам слава!
Очередные доказательства того, что Леброн Джеймс - кумир миллионов.
Реакция юной фанатки на Леброна облетела мировые соцсети. Девочка не ожидала, что суперзвезда займет свободное место возле нее.
CNN даже узнали имя девочки - Гайя. Ей всего 12 лет.
Рекордсмен НБА пропустил игру из-за травмы лодыжки, поэтому был вынужден остаться на трибунах.
Не в силах сдержать шок и волнение, фанатка закрыла рот, пытаясь скрыть свою реакцию от Леброна.
Момент был запечатлен телевизионными камерами и распространен в Твиттере. У девочки по ходу матча взяли интервью, не обращая внимания на Джеймса.
Гайя сказала репортеру: «Когда он сел здесь, я, очевидно, не такая высокая, как он, поэтому увидела только его обувь. Я смотрю вверх и вижу Леброна Джеймса, и то, что происходит у меня в голове, так это: «Боже мой, величайший баскетболист всех времен сидит рядом со мной!».
Я просто сошла с ума и подумала: «Боже мой, это лучший момент в моей жизни».
После игры она познакомилась с легендой «Лейкерс».
Может, ей нужно было вообще в стрингах придти? Это же ЛА, ептить. "Жарко"!
А, она же израитянка. Наверняка, это масонская ложа выкупила и посадила своих отпрысков))
То есть она фанатка, давно собиралась, интервью дает сбивчиво, явно речь не подготовлена.
Чего так беситесь, не пойму.
Что не так с топом в ЛА?)))
Шорты бы наверное вам порвали мозг.
Как это, ходить по ЛА в топе? Безобразие!
Ладно ещё когда в общей баскетбольной ленте было, а то целым постом аж вынесли. Просто смешно.
топ с декольте? дичь))
ну и типа не замечающий интервью о себе великом Краб - это отдельная кринжатина