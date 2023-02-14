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😍 🤪 «Я просто сошла с ума». Реакция девочки на Леброна Джеймса облетела соцсети. У нее даже взяли интервью во время игры

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Научитесь удивляться и будет вам слава!

Очередные доказательства того, что Леброн Джеймс - кумир миллионов.

Реакция юной фанатки на Леброна облетела мировые соцсети. Девочка не ожидала, что суперзвезда займет свободное место возле нее.

CNN даже узнали имя девочки - Гайя. Ей всего 12 лет.

Рекордсмен НБА пропустил игру из-за травмы лодыжки, поэтому был вынужден остаться на трибунах.

Не в силах сдержать шок и волнение, фанатка закрыла рот, пытаясь скрыть свою реакцию от Леброна.

Момент был запечатлен телевизионными камерами и распространен в Твиттере. У девочки по ходу матча взяли интервью, не обращая внимания на Джеймса.

Гайя сказала репортеру: «Когда он сел здесь, я, очевидно, не такая высокая, как он, поэтому увидела только его обувь. Я смотрю вверх и вижу Леброна Джеймса, и то, что происходит у меня в голове, так это: «Боже мой, величайший баскетболист всех времен сидит рядом со мной!».

Я просто сошла с ума и подумала: «Боже мой, это лучший момент в моей жизни».

После игры она познакомилась с легендой «Лейкерс».

13 комментариев

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badaboom
Ответ Koulmann
От души поржал... Что не так с топом в ЛА?))) Шорты бы наверное вам порвали мозг. Как это, ходить по ЛА в топе? Безобразие!
С этим топом не так то, что он зачем-то с вырезом и надет на ребенка
Может, ей нужно было вообще в стрингах придти? Это же ЛА, ептить. "Жарко"!
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Koulmann
Ответ Katran666
да да , простая девочка сидит рядом со скамейкой запасных лейкерс...где место стоит несколько десятков тысяч баксов
Кто может взять кортсайд в Калифорнии. Думаю, сотни тысяч могут себе позволить это легко...

А, она же израитянка. Наверняка, это масонская ложа выкупила и посадила своих отпрысков))
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Koulmann
Ответ sfrrrR
Задолбали уже с этой сценой с девчонкой-мажоркой, которой сам Станиславский в ухо проорал бы НЕ ВЕРЮ! У неё такие же наигранные эмоции как у бенефициаров премии Оскар всех последних лет. Ладно ещё когда в общей баскетбольной ленте было, а то целым постом аж вынесли. Просто смешно.
А что не так? Вы интервью смотрели? Он за 3 месяца билеты купила и пришла посмотреть как Леброн побьет рекорд.

То есть она фанатка, давно собиралась, интервью дает сбивчиво, явно речь не подготовлена.

Чего так беситесь, не пойму.
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Koulmann
Ответ badaboom
меня больше убила не реакция, а одежда этой 12-летней девочки... топ с декольте? дичь)) ну и типа не замечающий интервью о себе великом Краб - это отдельная кринжатина
От души поржал...
Что не так с топом в ЛА?)))
Шорты бы наверное вам порвали мозг.
Как это, ходить по ЛА в топе? Безобразие!
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Саша (Тольятти)
Ответ FREDDY BENCH
там еще любил сидеть малоизвестный Николсон
😂хароош
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sfrrrR
Задолбали уже с этой сценой с девчонкой-мажоркой, которой сам Станиславский в ухо проорал бы НЕ ВЕРЮ! У неё такие же наигранные эмоции как у бенефициаров премии Оскар всех последних лет.

Ладно ещё когда в общей баскетбольной ленте было, а то целым постом аж вынесли. Просто смешно.
+3
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+3
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Ноно Гомес
Дешёвый шоу)
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MrFrost
Если посмотреть только первое видео и на фотку справа, то можно подумать, что Краб дал своего фирменного "королевского" шептуна)
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АГОШКИН Алексей
Ответ badaboom
меня больше убила не реакция, а одежда этой 12-летней девочки... топ с декольте? дичь)) ну и типа не замечающий интервью о себе великом Краб - это отдельная кринжатина
Действительно,это не то что брать интервью у того кого дед по плечу похлопал,это другое!!
+1
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Ramisik
Fake idols
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badaboom
меня больше убила не реакция, а одежда этой 12-летней девочки...
топ с декольте? дичь))
ну и типа не замечающий интервью о себе великом Краб - это отдельная кринжатина
+15
-4
+11
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FREDDY BENCH
Ответ Katran666
да да , простая девочка сидит рядом со скамейкой запасных лейкерс...где место стоит несколько десятков тысяч баксов
там еще любил сидеть малоизвестный Николсон
+22
0
+22
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Katran666
да да , простая девочка сидит рядом со скамейкой запасных лейкерс...где место стоит несколько десятков тысяч баксов
+33
-1
+32
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