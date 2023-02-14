😍 🤪 «Я просто сошла с ума». Реакция девочки на Леброна Джеймса облетела соцсети. У нее даже взяли интервью во время игры

Научитесь удивляться и будет вам слава!

Очередные доказательства того, что Леброн Джеймс - кумир миллионов.

Реакция юной фанатки на Леброна облетела мировые соцсети. Девочка не ожидала, что суперзвезда займет свободное место возле нее.

CNN даже узнали имя девочки - Гайя. Ей всего 12 лет.

Рекордсмен НБА пропустил игру из-за травмы лодыжки, поэтому был вынужден остаться на трибунах.

Не в силах сдержать шок и волнение, фанатка закрыла рот, пытаясь скрыть свою реакцию от Леброна.

Момент был запечатлен телевизионными камерами и распространен в Твиттере. У девочки по ходу матча взяли интервью, не обращая внимания на Джеймса.

Гайя сказала репортеру: «Когда он сел здесь, я, очевидно, не такая высокая, как он, поэтому увидела только его обувь. Я смотрю вверх и вижу Леброна Джеймса, и то, что происходит у меня в голове, так это: «Боже мой, величайший баскетболист всех времен сидит рядом со мной!».

Я просто сошла с ума и подумала: «Боже мой, это лучший момент в моей жизни».

После игры она познакомилась с легендой «Лейкерс».