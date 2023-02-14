😑 🤯 «Группа для мамочек, Vogue и Ротенберг». Изучаем подписки Алины Загитовой в соцсетях. Аккуратней ❗
Есть подозрения, что...
Соцсети Алины Загитовой - одно из самых популярных медиапространств российского фигурного катания.
Возникает логичный вопрос - чем же увлекается наша олимпийская чемпионка? Давайте посмотрим самые любопытные аккаунты, отлеживаемые нашей фигуристкой, коих набралось почти 300 штук.
Здесь все логично - главного тренера хоккейного клуба «СКА» любят все.
Протеворечивая Ирина Хакамада тоже здесь.
Довольно пикантный ресурс - Vogue.
Яна Рудковская, бесспорно, интересная личность.
Татьяна Навка! Разумеется!
Вера Брежнева... Внезапно.
А вот это - настоящий шок! Группа для мамочек! А что если...
Разделяете вкусы Алины?
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