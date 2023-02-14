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😑 🤯 «Группа для мамочек, Vogue и Ротенберг». Изучаем подписки Алины Загитовой в соцсетях. Аккуратней ❗

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Есть подозрения, что...

Соцсети Алины Загитовой - одно из самых популярных медиапространств российского фигурного катания.

Возникает логичный вопрос - чем же увлекается наша олимпийская чемпионка? Давайте посмотрим самые любопытные аккаунты, отлеживаемые нашей фигуристкой, коих набралось почти 300 штук.

Здесь все логично - главного тренера хоккейного клуба «СКА» любят все. 

Протеворечивая Ирина Хакамада тоже здесь.

Довольно пикантный ресурс - Vogue.

Яна Рудковская, бесспорно, интересная личность.

Татьяна Навка! Разумеется!

Вера Брежнева... Внезапно.

А вот это - настоящий шок! Группа для мамочек! А что если...

Разделяете вкусы Алины?

1 комментарий

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King_X
Аккуратней, мы набрасываем и ожидаем рьяных баталий в комментах!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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