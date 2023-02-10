📸🎥 Неприятное знакомство. Гольфисты обнаружили в лунке ядовитую змею

Порой гольфистам приходится рыскать по лесу, искать мяч в пруду, пробираться через кусты. Но некоторые спортсмены вынуждены проходить более внушительные квесты.

В Австралии, например, гольф – дело опасное. Члены сиднейского клуба The Coast обнаружили в лунке гигантскую змею.

Спортсмены близко познакомились с краснобрюхим черным аспидом. Длина представителей этого вида ядовитых змей может достигать двух метров! И хоть яд «черных ехидн» для жизни человека опасности не представляет, такая находка мало кого обрадует.

Краснобрюхий черный аспид предпочитает умеренно влажные низменные места. В лунке новый знакомый гольфистов решил укрыться от жары, сообщили представители клуба:

«В такую жару каждому нужен небольшой перерыв, даже представителям дикой природы».

Змее быстро наскучило столь пристальное внимание к собственной персоне, поэтому животное поспешило уползти в более укромное место.

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