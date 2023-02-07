🎥 Дрейк поздравил Леброна с историческим достижением в НБА. Видео рэпера взорвало соцсети

Недавняя встреча «Лейкерс» с «Оклахомой» стала исторической – Леброн Джеймс набрал 38 очков и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету четырехкратного MVP 38 388 очков.

Дрейк как главный поклонник спорта среди звезд шоу-бизнеса не мог обойти стороной такое событие. В плане оригинальности рэпер точно оказался впереди всех.

Видеопоздравление Дрейк начинает в спортзале с трогательных слов:

«Леброн, какой легендарный вечер в истории НБА, ты побил рекорд по набранным очкам. Чтобы почтить это, мне пришлось вернуться в то место, где все началось, – Акрон, Огайо (место рождения Джеймса – прим. ред.). У каждой истории есть начало».

После этих слов хромакей за рэпером спадает и зритель видит, что артист находится не в школьном спортзале, а на шумной вечеринке в окружении очаровательных дам. Дрейк продолжает:

«Я солгал, солгал тебе. На самом деле я нахожусь в клубе Майами, но все девчонки точно тебя поздравят. Девочки, скажите «поздравляю». Поздравляю! Поздравляю, брат, извини».

Пользователи соцсетей креатив Дрейка оценили. Видео уже набрало почти миллион просмотров в Твиттере.

А как вам поздравление Дрейка?