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🎥 Дрейк поздравил Леброна с историческим достижением в НБА. Видео рэпера взорвало соцсети

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Недавняя встреча «Лейкерс» с «Оклахомой» стала исторической – Леброн Джеймс набрал 38 очков и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету четырехкратного MVP 38 388 очков.

Дрейк как главный поклонник спорта среди звезд шоу-бизнеса не мог обойти стороной такое событие. В плане оригинальности рэпер точно оказался впереди всех.

Видеопоздравление Дрейк начинает в спортзале с трогательных слов:

«Леброн, какой легендарный вечер в истории НБА, ты побил рекорд по набранным очкам. Чтобы почтить это, мне пришлось вернуться в то место, где все началось, – Акрон, Огайо (место рождения Джеймса – прим. ред.). У каждой истории есть начало».

После этих слов хромакей за рэпером спадает и зритель видит, что артист находится не в школьном спортзале, а на шумной вечеринке в окружении очаровательных дам. Дрейк продолжает:

«Я солгал, солгал тебе. На самом деле я нахожусь в клубе Майами, но все девчонки точно тебя поздравят. Девочки, скажите «поздравляю». Поздравляю! Поздравляю, брат, извини».

Пользователи соцсетей креатив Дрейка оценили. Видео уже набрало почти миллион просмотров в Твиттере.

А как вам поздравление Дрейка?

2 комментария

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banchik1
Никакого прогноза не дал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Gavrishov
Креативно! Круто поздравил)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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