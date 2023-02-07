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😦 👩‍🦱 «Уже немного Zivert». Алина Загитова сменила имидж - фанаты просто в восторге 😍. Смотрите сами!

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Ей идет абсолютно все!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, похоже, настолько вжилась в роль Zivert, чью песню она регулярно репетирует перед скорым выступлением, что даже сменила свой имидж.

«Вот это тебя раскудрявило»: Загитова сменила имидж и шокировала фанатов (фото)

Фигуристка выложила в соцсети фотографию с новой прической. Вместо убранных в хвост волос, Алина показала себя с очень пышной шевелюрой и пожаловалась, что после репетиции не знает, как добраться домой. Она обратилась к своим болельщикам и попросила подкинуть варианты.

Внешний вид девушки восхитил поклонников.

💭 «Такая милашка».

💭 «Коллаб с Зиберт?».

💭 «Алина, ты мокрыми руками не трогала электрические провода?».

💭 «Прикольно! Очень идет».

💭 «Уже немного Zivert».

💭 «Алина, круто тебя раскудрявило!».

💭 «Вот почему ты не моя???».

Напомним, Алина Загитова споет в дуэте с Юлией Зиверт на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля в Москве.

Алине идет новая прическа?

2 комментария

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AntOn
В игнор эти записи только ради лайков и с минимумом информации, спортс стремительно скатывается в Дзен 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
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И это все о нем
Алине всё идёт , и эта прическа не исключение ,очень романтично выглядит,уже вживается в образ,с нетерпением жду новый опыт Алины ,как певицы,даже если это всего лишь исполнение маленькой мечты ,всегда радостно ,когда мечты сбываются ,Алине удачного выступления!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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