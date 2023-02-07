😦 👩🦱 «Уже немного Zivert». Алина Загитова сменила имидж - фанаты просто в восторге 😍. Смотрите сами!
Ей идет абсолютно все!
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, похоже, настолько вжилась в роль Zivert, чью песню она регулярно репетирует перед скорым выступлением, что даже сменила свой имидж.
Фигуристка выложила в соцсети фотографию с новой прической. Вместо убранных в хвост волос, Алина показала себя с очень пышной шевелюрой и пожаловалась, что после репетиции не знает, как добраться домой. Она обратилась к своим болельщикам и попросила подкинуть варианты.
Внешний вид девушки восхитил поклонников.
💭 «Такая милашка».
💭 «Коллаб с Зиберт?».
💭 «Алина, ты мокрыми руками не трогала электрические провода?».
💭 «Прикольно! Очень идет».
💭 «Уже немного Zivert».
💭 «Алина, круто тебя раскудрявило!».
💭 «Вот почему ты не моя???».
Напомним, Алина Загитова споет в дуэте с Юлией Зиверт на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля в Москве.
Алине идет новая прическа?
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