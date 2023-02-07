😦 👩‍🦱 «Уже немного Zivert». Алина Загитова сменила имидж - фанаты просто в восторге 😍. Смотрите сами!

Ей идет абсолютно все!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, похоже, настолько вжилась в роль Zivert, чью песню она регулярно репетирует перед скорым выступлением, что даже сменила свой имидж.

Фигуристка выложила в соцсети фотографию с новой прической. Вместо убранных в хвост волос, Алина показала себя с очень пышной шевелюрой и пожаловалась, что после репетиции не знает, как добраться домой. Она обратилась к своим болельщикам и попросила подкинуть варианты.

Внешний вид девушки восхитил поклонников.

💭 «Такая милашка».

💭 «Коллаб с Зиберт?».

💭 «Алина, ты мокрыми руками не трогала электрические провода?».

💭 «Прикольно! Очень идет».

💭 «Уже немного Zivert».

💭 «Алина, круто тебя раскудрявило!».

💭 «Вот почему ты не моя???».

Напомним, Алина Загитова споет в дуэте с Юлией Зиверт на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля в Москве.

Алине идет новая прическа?