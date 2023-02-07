😮‍💨 «Я обгоняю 21-летних, прыгаю выше 23-летних...». Леброн нахваливает себя, находясь в шаге от исторического рекорда

В ожидании.

Как вы уже заметили, Леброн Джеймс вот-вот побьет «вечный» рекорд НБА по набранным очкам. Ему осталось набрать всего лишь 35 очков, чтобы опередить Карима Абдул-Джаббара, который заработал за карьеру 38 387 очков.

Эти цифры никто не мог превзойти 34 года.

Правда, речь не об этом. Похоже, что Джеймс, предвкушая исторический момент, решил лишний раз напомнить о себе, сделав очередное «возвышенное» заявление. Отвечая на вопрос журналиста Майкла Уилбона, каково ему играть в 38 лет, Джеймс сказал:

«Я обгоняю 21-летних, прыгаю выше 23-летних... Сейчас я намного опаснее, чем в 20-м году, 10-м году или даже 15-м году».

Добавим, что «Лейкерс» занимает 13 место из 15 в зоне «Запад». Команда имеет большой риск не выйти в плей-офф.