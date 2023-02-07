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😮‍💨 «Я обгоняю 21-летних, прыгаю выше 23-летних...». Леброн нахваливает себя, находясь в шаге от исторического рекорда

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В ожидании.

Как вы уже заметили, Леброн Джеймс вот-вот побьет «вечный» рекорд НБА по набранным очкам. Ему осталось набрать всего лишь 35 очков, чтобы опередить Карима Абдул-Джаббара, который заработал за карьеру 38 387 очков.

Эти цифры никто не мог превзойти 34 года.

Правда, речь не об этом. Похоже, что Джеймс, предвкушая исторический момент, решил лишний раз напомнить о себе, сделав очередное «возвышенное» заявление. Отвечая на вопрос журналиста Майкла Уилбона, каково ему играть в 38 лет, Джеймс сказал:

«Я обгоняю 21-летних, прыгаю выше 23-летних... Сейчас я намного опаснее, чем в 20-м году, 10-м году или даже 15-м году».

Добавим, что «Лейкерс» занимает 13 место из 15 в зоне «Запад». Команда имеет большой риск не выйти в плей-офф.

3 комментария

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Don Pihot
«Лейкерс» играют "в зоне «Запад»"? Они в ПФЛ что ли перебрались?
+1
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Дмитрий Осипов
в 2013 году Кобе было 35 лет. Лейкерс стояли на грани непопадания в плей-офф. Почти позор для них. Но Кобе обещал, что затащит. И вот в конце марта он влючил то, за что его и любят - взять все на себя и справиться. Он играл по 40+ минут на площадках, выдавал трипл-даблы, а потом с Голоден Стейт он при помощи пальцев пытется соединить сухожилия... Лейкерс смогли без него выиграть оставшиеся два матча, и Джаз помогли им, проиграв. А теперь...Лейкерс могут не попасть в плей-офф, а лидер говорит о том, какой он крутой... и ведь клубу пофиг. Эх..
+4
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+4
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MyGerodot
Старички бывают разные. Иногда даже выручают. Браво тем, кто держит себя в порядке.
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0
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