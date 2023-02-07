На Западе возмущены спаррингом Чимаева с Кадыровым. Экс-боец UFC Тим Кеннеди обвинил организацию в лицемерии. Но есть важный нюанс 🤫

Этому видел уже больше полугода.

«Хамзат Чимаев продолжает свое тесное общение с главой Чечни. Шведский боец был замечен на тренировке с Рамзаном Кадыровым, который был обвинен в серьезных нарушениях прав человека», - такой заголовок часто встречается в иностранных СМИ в последние дни.

А все дело в этой записи.

Напомним, что некоторые звезды UFC, такие как Камару Усман, Джастин Гейджи и Генри Сехудо, ранее посещали Чечню по приглашению Рамзана Кадырова. Чимаев, в частности, получил негативную реакцию за свою тесную связь с чеченским лидером.

Тим Кеннеди, бывший боец UFC, который выступал с 2013 по 2016 годы, задался вопросом, почему таким бойцам, как Хамзат Чимаев, приемлемо тренироваться с такой вызывающей фигурой, как Кадыров. Кеннеди сказал, что UFC - лицемеры, если не дают бойцам тренироваться с Джеймсом Краузе, которого обвиняют в ставках, но игнорируют бойцов, общающихся с Кадыровым. Он написал в Твиттере:

«Позвольте мне сделать это... Совершенно понятно, почему UFC контролирует то, что боец носит на своих шортах, тренируется ли он с Джеймсом Краусом или что он делает в своих социальных сетях, но для них совершенно нормально тренироваться с террористом».

Но самое забавное, что «американский патриот» Кеннеди вспомнил об этом только неделю назад, несмотря на то, что этой записи уже больше полугода.

Впрочем, если мы изучим страницу Кеннеди поподробнее, то убедимся, что это довольно странный персонаж.

Вчера он предложил своим подписчикам выбрать, какая из созданных китайцами проблем хуже.

Выводы делайте сами.