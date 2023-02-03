🎥 «Я люблю жирный член, моя вагина – WAP». Щербакова и Усачева спели трек Инстасамки

В сеть попало видео, на котором Анна Щербакова и Дарья Усачева весело подпивают треку Инстасамки. Композиция наполнена множеством высокопарных метафор и занимательных английских слов.

Оцените сами:

Поклонников фигурного катания удивило не музыкальное предпочтение юных спортсменок, а несоответствие их публичного образа с картинкой, которую мы видим на коротком ролике.

Вот несколько комментариев к видео:

💭 «Ситуация неоднозначная. Аня, конечно, при всех моих чувствах к ней, немного запятнала свою честь (никто из олимпийских чемпионок, будь то наши другие фигуристки, гимнасточки или кто-либо еще в таком ранее не замечен), но ситуация мне примерно понятна. Даша – она немного дурная не по годам, я давно это заметил по тому, что она выкладывает, кстати это она и выложила в своей инсте. Глупость полная конечно. И скорее всего она тупо подстрекнула Аню на этот треш, а та повелась».

💭 «Ого, вот это днище, куда смотрит семья чемпионки».

💭 «Зачем тогда из себя «ангелочка» строит? Если бы показывала себя настоящую или песни которые слушает, не было бы неожиданности. А именно что она поёт, пусть дальше это делает всё-таки совершеннолетняя уже».

А как вам такое эмоциональное исполнение популярной композиции?