«Я не забуду этого». Фигуристка-трансгендер о своем падении на открытии ЧЕ

59-летняя финская фигуристка-трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом — Маркку-Пекка) прокомментировала свое участие в церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию. Во время своего выхода фигуристка не смогла устоять на ногах и упала.

«Я очень волновалась и не забуду этого момента. Мое падение служит подтверждением тому, насколько это тяжелый вид спорта. Я боялась упасть, именно это и произошло. Но я начала кататься только в 50 лет – я с детства мечтала об этом. Теперь я кое-что могу делать на льду», – сказала Антикайнен.

В 2017 году Маркку-Пекка выиграл бронзу среди фигуристов-одиночников на неофициальном чемпионате мира в Германии, но мужчина решил выступить в юбке, поэтому награду ему так и не вручили.