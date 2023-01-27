Посмотрите на эмоции Джоковича после победы... Серб долго не мог прийти в себя, упал и безостановочно рыдал 😭
22-й титул «Большого шлема».
Новак Джокович сегодня выиграл 22-й турнир «Большого шлема».
Серб победил Стефаноса Циципаса в финале Australian Open – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).
Похоже, что этот титул дался Джоковичу особенно тяжело...
Новак долго не мог прийти в себя.
На эти кадры тяжело смотреть, даже если вы не фанат Джоко.
Напомним, что Джокович пропустил Australian Open-2022 из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну.
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