Посмотрите на эмоции Джоковича после победы... Серб долго не мог прийти в себя, упал и безостановочно рыдал 😭

22-й титул «Большого шлема».

Новак Джокович сегодня выиграл 22-й турнир «Большого шлема».

Серб победил Стефаноса Циципаса в финале Australian Open – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

Похоже, что этот титул дался Джоковичу особенно тяжело...

Новак долго не мог прийти в себя.

На эти кадры тяжело смотреть, даже если вы не фанат Джоко.

Напомним, что Джокович пропустил Australian Open-2022 из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну.