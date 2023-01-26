📹Что за жест показала Загитова на тренировке? Это «вулканский салют» мистера Спока — героя фантастического сериала «Звездный путь»

Алина Загитова после победы своей «Красной машины» уже вернулась к тренировкам в Хрустальном. Фигуристка поприветствовала поклонников в социальных сетях жестом «вулканский салют» мистера Спока — героя фантастического сериала «Звездный путь» и много других. Алина показала поднятую вперед ладонь с разведенными средним и безымянным пальцем и вытянутым большим.

«Вулканский салют» придумал Леонард Нимой, который играл вулканца мистера Спока в телесериале «Звездный путь: Оригинальный сериал». В интервью New York Times 1968 года этот жест был описан как «версия знака победы Черчилля со сдвоенными пальцами». Позже, жест активно использовал Шелдон Купер из популярного ситкома «Теория большого взрыва» - большой фанат Спока.

Есть предположения, с чем связан выбор Алины?