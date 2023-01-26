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📹Что за жест показала Загитова на тренировке? Это «вулканский салют» мистера Спока — героя фантастического сериала «Звездный путь»

Алина Загитова Алина Загитова
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Алина Загитова после победы своей «Красной машины» уже вернулась к тренировкам в Хрустальном. Фигуристка поприветствовала поклонников в социальных сетях жестом «вулканский салют» мистера Спока — героя фантастического сериала «Звездный путь» и много других. Алина показала поднятую вперед ладонь с разведенными средним и безымянным пальцем и вытянутым большим.

«Вулканский салют» придумал Леонард Нимой, который играл вулканца мистера Спока в телесериале «Звездный путь: Оригинальный сериал». В интервью New York Times 1968 года этот жест был описан как «версия знака победы Черчилля со сдвоенными пальцами». Позже, жест активно использовал Шелдон Купер из популярного ситкома «Теория большого взрыва»  - большой фанат Спока.

Есть предположения, с чем связан выбор Алины?

7 комментариев

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h22o
почему эта пое6ота в моей ленте?, меня не интересует фигурка совсем..
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Серый
Ответ Александр Бородин
Ахахахах!)))🤣🤣🤣🤣 сейчас «яжматери» тебя заклюют!))) Как это можно про священного Алиненка так говорить)))
Ну и причем тут яжематери, или новое слово выучил и охота поумничать?
+2
0
+2
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Александр Бородин
Ответ Степан Иванов
Она показывает то,что любит......2 в жопу,2 в п..ду!
Ахахахах!)))🤣🤣🤣🤣 сейчас «яжматери» тебя заклюют!))) Как это можно про священного Алиненка так говорить)))
0
-7
-7
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Michael Boldyrev
Ага, и зря Загитову ругали за косноязычие: это был клингонский!
+3
-1
+2
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Степан Иванов
Она показывает то,что любит......2 в жопу,2 в п..ду!
+6
-9
-3
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Марк Терентьев
Так,спортс превращен в личный инстаграм Загитовой. Доколе?! 😁Жест показала Майя Хромых,а Алина попробовала повторить. Вряд ли зднсь стоит искать какие-то скрытые смыслы. Девчонки прикалывается.
+14
-1
+13
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yak444
Даже как то не верится, пост об Алине и никакого наброса, странно.
+4
-2
+2
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