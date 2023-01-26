Роджера Федерера в одних трусах и шапочке для плавания подвесили над потолком. Что вообще происходит?

Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре прошлого года, и, судя по всему, он хочет быть как можно дальше от тенниса.

41-летний Роджер погрузился в мир искусства, взгляните на еще не выпущенный документальный фильм, в котором легендарный теннисист подвешен к потолку в одних трусах и черной шапочке для плавания.

Зачем, спросите вы?

Все ради предстоящей выставки известного швейцарского художника и скульптора Уго Рондиноне под названием «Шестое облако». Федерер должен был принимать ряд причудливых поз, свисая с потолка на ремнях безопасности, чтобы его тело можно было запечатлеть в виде 3D-фигуры с помощью высокотехнологичного сканера.

Большинство вышедших на пенсию легенд тенниса становятся комментаторами турниров Большого шлема или зарабатывают, как спикеры, но Федерер решил отказаться от этих банальностей и бросить вызов самому себе.

«Этот новый опыт дал мне возможность выйти из зоны комфорта и открыл глаза на сложные процессы создания искусства», — сказал Роджер в трейлере документального фильма «Портрет чемпиона».

«Я был удивлен, сколько энергии я могу получать от искусства. Я не думал, что это произойдет со мной... это переключение от моей повседневной жизни».

«Я считаю, очень важно пробовать что-то новая, а не только гоняться за теннисным мячиком», – добавляет Федерер.

Инсталляция будет установлена Рондиноне и его командой в Венеции.

Основанная в 1261 году, Scuola Grande San Giovanni Evangelista представляет посетителям долгую и богатую историю Венеции, а теперь добавит к своей коллекции скульптуру Роджера Федерера.