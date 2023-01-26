Sportsdaily
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📹«Давайте, маленькие сучки». Двое воришек по ошибке ворвались в дом профессионального боксера

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Парни к успеху пришли Двое подростков-налетчиков попытались проникнуть в частный особняк в элитном районе Беновы (пригород Голд-Коста, Квинсленд, Австралия), но все их планы быстро превратился в кошмар.

К несчастью для двух преступников, они не совсем понимали, в чей именно дом решились проникнуть. Оказалось, что они ворвались к профессиональному боксеру, который, разумеется, не слишком обрадовался, когда его разбудили посреди ночи.

Австралиец Кейси Кэсвелл имеет за плечами 8 побед и 1 поражением на ринге, он преследовал злоумышленников на улице, когда они бежали от него, спасая свою жизнь.

В сети появились кадры инцидента, произошедшего ранним утром в воскресенье.

На видео двое человек пробираются в дом Кэсвелла рядом с белым Range Rover, стоящим на подъездной дорожке, а затем мы видим, как мужчина без рубашки в бешенстве гонится за незадачливыми преступниками.

«Давайте, маленькие сучки», — слышно, как кричит Кэсвелл, пока двое бандитов пытаются скрыться.

Австралийский боксер Демси МакКин прокомментировал инцидент с участием своего друга.

«Кейси сделал то, что и любой мужчина на его месте — вот как надо бороться с жалкими крысами, которые пытаются проникнуть в ваш дом», — сказал Маккин News Corp.

6 комментариев

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Геннадий Тимченко
Прям Колин Фаррел из "Джентльменов"👏🤣🤣🤣
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Alex Vlasiuk
Мне кажется они всё поняли и сразу побежали в больницу
+2
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+2
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AleksandrKuznetsov
С учётом его скорости, убежать у них было мало шансов
+5
0
+5
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Адепт Суперлиги
Ответ ChiChu
Надеюсь он их догнал и каждому поломал кисти рук, чтобы полностью отбить желание воровать и как говорится перевоспитать
Неизвестно, насколько лояльны законы к подобным актам "перевоспитания", потому что в России, как пить дать, любое насилие в отношении воришек и прочих криминальных элементов обратится против потерпевшего.
+5
-1
+4
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ChiChu
Надеюсь он их догнал и каждому поломал кисти рук, чтобы полностью отбить желание воровать и как говорится перевоспитать
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Попов
Они точно не убежали.
+8
0
+8
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