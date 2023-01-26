📹«Давайте, маленькие сучки». Двое воришек по ошибке ворвались в дом профессионального боксера

Парни к успеху пришли Двое подростков-налетчиков попытались проникнуть в частный особняк в элитном районе Беновы (пригород Голд-Коста, Квинсленд, Австралия), но все их планы быстро превратился в кошмар.

К несчастью для двух преступников, они не совсем понимали, в чей именно дом решились проникнуть. Оказалось, что они ворвались к профессиональному боксеру, который, разумеется, не слишком обрадовался, когда его разбудили посреди ночи.

Австралиец Кейси Кэсвелл имеет за плечами 8 побед и 1 поражением на ринге, он преследовал злоумышленников на улице, когда они бежали от него, спасая свою жизнь.

В сети появились кадры инцидента, произошедшего ранним утром в воскресенье.

На видео двое человек пробираются в дом Кэсвелла рядом с белым Range Rover, стоящим на подъездной дорожке, а затем мы видим, как мужчина без рубашки в бешенстве гонится за незадачливыми преступниками.

«Давайте, маленькие сучки», — слышно, как кричит Кэсвелл, пока двое бандитов пытаются скрыться.

Австралийский боксер Демси МакКин прокомментировал инцидент с участием своего друга.

«Кейси сделал то, что и любой мужчина на его месте — вот как надо бороться с жалкими крысами, которые пытаются проникнуть в ваш дом», — сказал Маккин News Corp.