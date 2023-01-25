«Икона моды». Твиттер «Евроспорта» выложил пост, посвященный прическе Андрея Рублева
Надевал повязку целую минуту.
Твиттер телеканала «Евроспорт» выложил видеозапись, на которой шестая ракетка мира Андрей Рублев аккуратно надевает повязку на голову, подписав ее:
«Андрей Рублев. Теннисист. Икона моды».
В комментариях отметили, как тщательно Андрей относится к своей прическе.
💭 «Ему нужно больше времени, чтобы сделать прическу, чем я принимаю душ и полностью одеваюсь».
💭 «Боже мой. Я предпочел бы его без головной повязки».
💭 «Это какая-то очень серьезная мода...».
💭 «Забавно, что я не видел его флаг и национальность на табло. В отличие от Джоко».
💭 «Да, отличный игрок, но не икона моды. Есть много других игроков, которые больше подходят на эту роль».
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