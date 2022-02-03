Сноуборд: обсуждаем комьюнити, дорогие травмы и раздаем стилек на склоне!

Врываемся с новым выпуском «Трех калек» на заднем канте.

Новый эпизод зимнего спецсезона подкаста «Три калеки», который мы делаем вместе с сетью магазинов Спортмастер PRO.

Мы уже обсудили почти все виды зимних лыж (остался только биатлон), поэтому на очереди – стильный, модный и молодежный сноуборд. На тренировку пошла Алена – амбассадор видов спорта с досками.

А с нами в студии – PRO эксперт Виктор Чадкин, который не позволил запутаться в сноубордических терминах, а также помог составить правильный набор экипировки и защиты для новичка.

Таймкоды, чтобы вам было проще:

00:00 – Привет! Наш сегодняшний вид спорта – сноуборд. Алена пошла на тренировку, а в студии – PRO эксперт сети магазинов Спортмастер PRO Виктор Чадкин

2:00 – Минутка (пятиминутка) википедии: выжимаем из ведущих матчасть про сноуборд, гость помогает. Какие виды представлены на Олимпиаде? А на X-games? Что такое хафпайп? Кто легенда сноуборда?

6:35 – Различается ли инвентарь для разных сноубордических дисциплин?

8:30 – Как понять, какой стиль катания и дисциплина в сноуборде тебе подходит? Виктор рассказывает, как начал увлекаться сноубордом

10:50 – Стереотипы про сноубордистов: какие есть, насколько соответствуют действительности? Все ли сноубордисты переходят летом на скейт?

14:45 – Алена рассказывает, как экипировалась для тренировки (без проблем не обошлось!) Виктор объясняет, без каких элементов новичку не обойтись и настаивает на полной защите

16:15 – Тут пасхалка для тех, кто слушал выпуск из Мурманска! И продолжаем про экип. Соотносим стоимость защитного экипа и лечения травм

18:25 – Страшная история от Алены, которая подтверждает важность защиты для новичка. А Денис умудрился отстегнуться на ходу!

20:45 – Продолжаем про безопасность. Неочевидный элемент – защита запястий! А еще о том, как важно научиться правильно падать

22:30 – Базовые правила подбора сноуборда и ботинок к нему. Что такое «кемберная доска»?

26:30 – Коротко про стойку на сноуборде. Как понять, какая нога ведущая?

27:20 – Что может уместиться в часовую тренировку? Очень много элементов. Алена жалуется на забитый людьми склон

30:15 – Про саму тренировку: какие бывают сложности у новичков, основные элементы (передний и задний кант)

33:35 – Контраст: как выглядят тренировки профи?

36:00 – Какие ощущения после первой тренировки по сноуборду?

36:40 – К критериям! Что по инстаграмности?

38:30 – Как совмещать сноуборд и работу / семью?

40:25 – В каком возрасте ребенка лучше отдавать в сноуборд?

41:50 – Травмоопасность! Виктор и Алена убеждают Сашу, что сноуборд не так безобиден. Внимание, тут обсуждаем всякие травмы, может быть больно слушать!

46:20 – Сноуборд и деньги: сколько заложить в стартовый капитал, на чем можно сэкономить и что прослужит дольше всего?

50:05 – Новая рубрика «3 копейки»: Денис собирает саааамый бюджетный набор для занятия обсуждаемым видом спорта!

51:30 – Прощаемся и анонсируем новый эпизод. Пока!

Спортмастер PRO – это расширенный ассортимент товаров, PRO–эксперты, которые помогут с подбором экипировки, а еще PRO-сервисы: большой спектр услуг по ремонту, настройке и подготовке спортивного инвентаря на профессиональном оборудовании.

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