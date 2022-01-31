Беговые лыжи: закрываем школьный гештальт ненависти и мчим коньковым ходом!

Спускаемся со склона на равнину.

Новый выпуск зимнего спецсезона подкаста «Три калеки» – про беговые лыжи. Как обычно, с экспертизой в этом сезоне нам помогает сеть магазинов Спортмастер PRO и их PRO-эксперты. В эпизоде про беговые лыжи к Алене, Саше и Денису в студию снова заглянул Сергей Склизков.

В этом выпуске мы распутываем сложные взаимоотношения с лыжами в детстве (школьная программа!), собираем гардероб увлеченного лыжника, зарываемся в этимологию словосочетания «коньковый ход» (и много каламбурим) и, конечно, обсуждаем первую лыжную тренировку Алены.

00:00 – Привет! Сегодняшний вид спорта – беговые лыжи. А наш гость – снова PRO-эксперт сети магазинов Спортмастер PRO Сергей Склизков. Поехали!

01:36 – Рассказываем о роли лыж в нашей жизни. Саша занимался профессионально и страдал от насмешек, а Алена и Денис страдали от лыж в школьной программе. У Сергея с лыжами в детстве была ситуация получше, но он понимает боль школьников из прошлого

07:30 – Разбор гардероба увлеченного лыжника! Сколько пар лыж у него должно быть? На сколько видов погоды? Выбор лыж похож на магию!

10:30 – Вопрос Сергею: есть ли универсальный минимальный набор лыж для новичка, чтобы не разориться? Что говорить в магазине?

12:20 – Денис предлагает окунуться в матчасть: из чего состоят лыжи? Какие характеристики у них есть? На что при покупке обращать внимание новичку, а на что – продвинутому лыжнику? Какой стиль катания выбрать на старте?

17:50 – А теперь обратимся к физике: как вообще работают беговые лыжи?! А еще зачем нужны палки и как выбирать их и ботинки?

20:20 – Как Алена оделась на тренировку? Спойлер: разумеется, неправильно. Сергей разобрал ошибки и рассказал о правильном экипе лыжника

25:05 – Смазка для лыж: какие есть, для чего применяются, на что влияют?

30:00 – Алена начинает рассказ про тренировку. Вместе с Сергеем поем оду Мещерскому парку – обязательно приезжайте туда! Но ехать было далеко

35:30 – Где записаться на тренировку и из каких элементов она состояла? Ура, разминка! И много подготовительных упражнений для конькового хода

40:30 – Разбираем коньковый ход, а также парадокс: Алена всегда ненавидела лыжи, не занималась ими, но конек ей дался! А еще при чем тут коньки?

44:00 – Полтора часа тренировки прошли незаметно: что в лыжах вызывает такой кайф? Про медитативное состояние на лыжах и невероятную энергозатратность (500 калорий за тренировку!!)

47:20 – Как выглядят тренировки на беговых лыжах у продвинутых спортсменов? Подключение палок, навалы, оттачивание тактики, виды хода

51:20 – Критерии! Оцениваем инстаграмность беговых лыж

52:30 – Травмоопасность!

57:10 – Насколько беговые лыжи совместимы с семьей и рабочим графиком?

1:00:55 – Подбиваем бухгалтерию: сколько стоит заниматься беговыми лыжами?

1:09:20 – Прощаемся и считаем школьный гештальт закрытым!

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