🎄 Новогодний выпуск подкаста «Три калеки»: мы вернулись из Мурманска и привезли вам гид по северным развлечениям!

А еще рассказываем, как ловить северное сияние.

Саша Бушмакин, Денис Ярославцев и Алена Груздева отправились в первую командировку подкаста «Три калеки» – и сразу за полярный круг, в Мурманск.

Мы выбрали этот город не только из-за полярных ночей и невероятной северной атмосферы (хотя и это тоже): это одна из немногих локаций в России, где играют в Юкигассен, или спортивные снежки.

Эту игру придумали в Японии: игроки делятся на две команды и занимают базы, задача каждой стороны – захватить флаг с базы соперника. На поле есть баррикады, за которыми можно прятаться, а снаряды (как уже можно было догадаться) – это снежки.

С ведущими подкаста сыграли команды «Скала» и «Норникель», а организовать матч помогли Антон Царапин и ребята из мурманского сообщества Юкигассен ВКонтакте. Большое им спасибо!

А подготовиться к поездке на север нам помогли эксперты сети Спортмастер PRO – партнеры зимнего сезона «Трех калек» помогли выбрать самую комфортную и теплую экипировку. Подробнее выбор правильной одежды для зимних тренировок и развлечений мы обсудили с экспертом Спортмастер PRO в этом посте.

Помимо юкигассена ребята ходили на снегоступах (отличное развлечение для заснеженных дорог), поймали северное сияние и пробовали северную кухню. Подробнее – в выпуске:

Таймкоды:

0:00 – Сегодня в подкасте «Три калеки» специальный новогодний выпуск. Ребята вернулись с севера и расскажут о видах активного зимнего отдыха на улице.

1:32 – Спортмастер одел ведущих для поездки за Полярный круг. Разбираемся, что и в каком порядке надевать, если собираетесь заниматься спортом на улице в зимнее время. Правило трех слоев. Выбор подходящей обуви.

6:22 – Рассказ о путешествии в Мурманскую область. Ощущения от пребывания на севере, романтика и «ужас» полярной ночи.

10:05 – Перед выходом на улицу надо потратить 15 минут, чтобы надеть на себя все слои одежды. Алена устала от процесса одевания. Зато на улице хорошо, мерзнет только нос.

11:00 – Ребята рассказывают про юкигассен, спортивный вариант игры в снежки. Игра командная – две стороны по 7 человек. В каждой команде по 3 защитника и 4 нападающих. Надо выбивать снежками соперников.

12:25 – Профессиональные игроки в юкигассен рассказывают историю спорта и особенности игры. Судья объясняет правила соревнований.

18:42 – Рассказ про то, как «Три калеки» играли в юкигассен. Ощущения от игры, отбитые колени.

21:30 – Травмоопасность юкигассена. Какая защита используется в игре. За какие нарушения экипировки судьи могут убрать игрока с поля.

25:00 – В юкигассен можно сыграть в любом дворе, если придумать баррикады. Как делаются специальные снежки для юкигассена.

28:14 – Почему этот вид спорта зародился именно в Японии.

29:04 – Ребята отогрелись после юкигассена. После этого отправились кататься на зимнем банане.

31:52 – Температура ниже – 30 °С. Тест одежды. Как фотографы ловят северное сияние.

37:52 – Поход на снегоступах. Зачем нужны палки. Поездка на Лисью гору. Смена маршрута. Ребята делятся впечатлениями от прогулки.

48:48 – Что советуем попробовать из еды на севере: мясо кабана, оленя, арктическая уха, треска, икра морского ежа, настойка из морошки, десерты.

54:08 – Обязательно посетите русский север, если еще не были. Это принесет вам массу эмоций! И не забывайте про правильную одежду. Нам в этом помогли эксперты Спортмастер PRO.

Спортмастер PRO – это расширенный ассортимент товаров, PRO–эксперты, которые помогут с подбором экипировки, а еще PRO-сервисы: большой спектр услуг по ремонту, настройке и подготовке спортивного инвентаря на профессиональном оборудовании.

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