Как подобрать одежду и обувь для трейлраннинга, зимних видов спорта и походов? Зачем нужны мембранные вещи и как за ними ухаживать?

Мы продолжаем подготовку к зимнему спортивному сезону совместно с амбассадорами Спортмастер PRO. В этой рубрике вы можете задавать любые вопросы приглашенным экспертам.

Сегодня на ваши вопросы об одежде, обуви и снаряжении для зимних видов спорта и активностей готов ответить PRO-эксперт Спортмастер Виктор Саветников. Виктор – КМС по лыжным гонкам, участник любительских соревнований по шоссейному бегу и трейлраннингу, а также любитель зимних походов.

Вы можете задать вопросы про:

выбор одежды и обуви для зимних видов спорта;

обувь и снаряжение для трейлраннинга;

различия в тканях и мембранах и сферу их применения;

уход за одеждой и обувью, специальные средства для стирки и чистки.

Мы будем собирать ваши вопросы до вечера 17 декабря, после чего Виктор ответит на самые интересные вопросы отдельным постом.