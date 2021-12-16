Спортмастер PRO
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Как подобрать одежду и обувь для трейлраннинга, зимних видов спорта и походов? Зачем нужны мембранные вещи и как за ними ухаживать?

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Мы продолжаем подготовку к зимнему спортивному сезону совместно с амбассадорами Спортмастер PRO. В этой рубрике вы можете задавать любые вопросы приглашенным экспертам.

Сегодня на ваши вопросы об одежде, обуви и снаряжении для зимних видов спорта и активностей готов ответить PRO-эксперт Спортмастер Виктор Саветников. Виктор – КМС по лыжным гонкам, участник любительских соревнований по шоссейному бегу и трейлраннингу, а также любитель зимних походов. 

Вы можете задать вопросы про:

  • выбор одежды и обуви для зимних видов спорта;
  • обувь и снаряжение для трейлраннинга;
  • различия в тканях и мембранах и сферу их применения;
  • уход за одеждой и обувью, специальные средства для стирки и чистки.

Мы будем собирать ваши вопросы до вечера 17 декабря, после чего Виктор ответит на самые интересные вопросы отдельным постом.

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