Как правильно выбрать горные лыжи? Что такое бутфитинг? Зачем нужны палки? Как подготовиться к поездке в горы?

Календарная зима в этом году совпала с погодной, и многие уже успели открыть горнолыжный сезон в декабре. А мы продолжаем рубрику Q&A вместе с экспертами Спортмастер PRO, где отвечаем на вопросы читателей о зимних видах спорта.

На ваши вопросы о горных лыжах, креплениях, ботинках, одежде и уходе за снаряжением ответил горнолыжник, инструктор и сертифицированный специалист по изготовлению анатомических стелек Алексей Питенин.

Расскажите, как все-таки правильно выбирать горные лыжи? Как выбрать ростовку, чтобы было комфортно кататься?

В подборе горных лыж нельзя ориентироваться строго на вес или рост. Важно понимать не только физические параметры и уровень катающегося, но и для каких целей он покупает себе горные лыжи.

Если это, допустим, катание на местных склонах, то это одни лыжи с более короткой ростовкой, если большие горы с протяженными спусками – можно взять более длинные. Если уже есть опыт катания, то вы понимаете, что вам больше нравится – техничное катание короткими дугами или скоростной спуск широкими, внетрассовое или парковое катание.

Все это влияет не только на ростовку, но и на геометрию (форма лыж), радиус выреза (соотношение талии, носка и пятки лыж, которое определяет радиус поворота; измеряется в метрах), наличие систем виброгашения.

Нет какого-то четкого алгоритма подбора. В моей практике все построено на общении с клиентом. Я задаю вопросы и уже по ответам понимаю, какие варианты можно предложить. Иногда человек приходит за универсальными лыжами для подготовленных трасс, а уходит с твинтипами (лыжи, у которых носок и пятка имеют изгиб вверх, чтобы можно было кататься как лицом вперед, так и спиной), потому что выясняется, что ему нравится прыгать с небольших трамплинов.

Если человек вообще никогда не катался, то обычно подбираем усредненный вариант – универсальные лыжи (ростовка берется в рост/-10 см от роста) или короткорадиусные для карвинга (тогда ростовку берем -20 см от роста).

Как правильно примерять горнолыжные ботинки в магазине? Какие ботинки взять: в которых пальцы упираются в носок ботинка или те, в которых есть небольшое расстояние?

Правильно, когда при примерке в вертикальном положении пальцы касаются носка ботинка, а при давлении на языки появляется небольшое пространство. Следовательно после усадки внутренника (внутренний мягкий ботинок; принимает форму ноги через несколько дней катания) ботинок будет сидеть идеально. Если останутся нюансы, то они решаются бутфитингом (процедура подгонки обуви).

Некоторые надевают ботинки и начинают в них ходить по магазину, что не имеет особого смысла. Чтобы понять, как сидит ботинок, надо встать на специальный стенд, который имитирует угол наклона горы. Потом нужно совершать продавливающие движения вперед, будто едете вниз с горы. В таком положении правильно садится пятка – ощущения как при катании.

Даже самый обычный внутренник подсаживается после нескольких дней катания. Также можно попросить специалиста в магазине отформовать его с помощью термофена и после этого встать на стенд в ботинках. Эту процедуру можно сделать сразу при покупке нового ботинка.

В ботинках высокого уровня внутренник термоформируемый, поэтому его необходимо запекать сразу при покупке. Для этого внутренник предварительно разогревается в специальной печке. Перед надеванием все костяшки и проблемные зоны на ноге необходимо обклеить, чтобы во время примерки в этих точках пена продавилась, и появилось дополнительное пространство, тогда при катании не будет болезненного давления. Покупатель надевает ботинки, встает в них на стенд, продавливает, и внутренник формуется по ноге.

Бутфитинг портит эксплуатационные свойства ботинок или это официально признаваемая процедура по подбору ботинок?

Большинство производителей современных ботинок используют пластики, специально предназначенные для бутфитинга, так что характеристики не портятся. Крайне важно, чтобы эта процедура выполнялась профессионалами на специализированном оборудовании.

Для этого необходимо посетить сервисный центр, где есть специальные печки для пластика, инструменты и прочее оборудование. Есть варианты формовки, когда необходимо постоянное присутствие покупателя, так как формовка происходит прямо на его ногах.

Бутфитинг – это полная переработка ботинка под анатомические особенности ног. В ходе процедуры мы проводим анализ стопы и изготавливаем индивидуальные стельки, делаем выточку и растяжку проблемных зон пластикового ботинка, запекаем и термоформуем внутренник. В итоге на финальную примерку вы получаете ботинок, который идеально адаптирован под вашу ногу.

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Формовку ботинок можно провести уже после непосредственного катания на склоне?

Возможны оба варианта. Если при покупке вы померили ботинки и все более-менее нормально, то я не рекомендую их расширять, так как этот процесс необратим. Можно спокойно ехать на склон, кататься, оценивать ощущения. Важно понимать, что примерка в магазине и катание на горе – это разные вещи. Даже если ботинок изначально сел плотно, и вам кажется, что при катании будет дискомфорт, вы не поймете наверняка, пока не покатаетесь.

Если же во время примерки сразу есть дискомфорт, обусловленный анатомическими особенностями ноги (например, выступающая костяшка на стопе), из-за чего ботинок сильно давит, то можно сделать расширение в этой области.

Также учитывайте, что внутренники ботинок всегда подсаживаются. Неважно, запекаемые (термоформируемые) они у вас или более простой конструкции, после нескольких выездов на гору внутренник сядет по ноге. Именно по этой причине не стоит торопиться с формовкой внешнего ботинка, иначе со временем может появиться пустое пространство, и ботинок начнет болтаться даже в застегнутом состоянии.

Можно ли, чтобы ботинки и лыжи были разных фирм?

Ботинки и лыжи могут быть разных фирм, это не принципиально. Главное, чтобы стандарт подошвы у ботинок был совместим с креплениями (старый стандарт Alpine не совместим с современным GripWalk). Если сомневаетесь, лучше возьмите ботинок с собой в магазин и проконсультируйтесь с продавцом.

Если есть в наличии лыжи, как подобрать к ним ботинки (например, какой диапазон может быть различий в жесткости между лыжами и ботинками)?

Ботинки нужно подбирать, учитывая уровень катания и жесткость лыж, также их назначение (слаломные, универсальные, внетрассовые, парковые). Не следует кататься на жестких лыжах в мягких ботинках, тогда вы не сможете продавить лыжи, они будут неуправляемыми.

В обратном случае (мягкие лыжи и жесткие ботинки) лыжи не будут держать. Вы будете разгоняться, давить на лыжи, а они будут из-под вас уходить, потому что торсионной жесткости в мягких лыжах недостаточно.

Купил горнолыжные ботинки atomic hawx prime 110 s, в первый сезон откатал без нареканий, на второй сезон в один из дней после длинной (~1 км) пешей прогулки в застегнутых ботинках отдавил большие пальцы. Сейчас при примерке перед началом 3-го сезона: в плотно застегнутых ботинках на пятке есть ~палец свободного пространства, большие пальцы некомфортно упираются в носок. Поможет ли бутфит или изменение наклона «голенища» (сейчас в среднем положении) или нога выросла (30 лет, 85 кг) и надо искать новые ботинки?

По поводу дискомфорта и пустого пространства в области пятки – тут вопрос скорее решит изготовление специальных анатомических стелек для катания.

А по вопросу перемещения на длинные дистанции в горнолыжных ботинках помогут специальные накладки типа GripWalk. Эта система делает ходьбу в горнолыжных ботинках более комфортной, плюс снижает вероятность поскользнуться. Главное, чтобы крепления на лыжах были совместимы с ботинками с GripWalk.

Как подобрать палки по длине? Насколько они вообще нужны?

Стандартный алгоритм подбора горнолыжных палок: берем палку, переворачиваем рукояткой вниз, беремся рукой под кольцом. В таком положении в локте должен образоваться прямой угол.

Кому-то нравится, чтобы палки были чуть короче или длиннее. Главное, чтобы они были в руках, это важный элемент горнолыжного снаряжения. Без палок человек начинает подсаживаться назад, стойка меняется, потому что руки деть некуда. А если он перед собой держит рукоятки палок, то больше грузит носы, у него более правильная постановка корпуса.

Также благодаря палкам происходит меньше ротаций корпуса, потому что руки зафиксированы. Когда палок нет, лыжник ворочает плечами – выглядит это некрасиво и работает только до определенной крутизны склона. При большом уклоне человек, виляющий плечами, начнет падать, так как без синхронизации движений в руках и ногах ему будет не повернуть.

Как все-таки сушить горнолыжные ботинки?

Современные ботинки имеют формующиеся внутренники и их нельзя перегревать, поэтому сами внутренники (как и другую обувь с мембраной) лучше сушить специальными сушилками, которые прогревают потоком теплого воздуха температурой около 40 °С. Такие сушилки не вредят мембране и не портят формовку.

Купил в вашем магазине горные лыжи SALOMON с креплениями в комплекте. Надо ли точить кант? Ваш мастер в сервисном центре говорит, что не надо. В интернете информация неоднозначная. При покупке в вашем магазине услуги по обслуживанию купленных лыж при наличии чека бесплатны, если верить сайту. Однако в сервисе просят 300 р за парафин лыж.

Новые лыжи изначально заточены и не требуют дополнительной обработки. Иногда это необходимо спортсменам, если они хотят другой угол заточки.

При покупке комплекта бесплатная услуга – это установка креплений и регулировка усилия срабатывания. Лыжи желательно запарафинить и, да, это дополнительная услуга, которая оплачивается отдельно.

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Термобелье нужно стирать с помощью специальных средств, так как обычные стиральные порошки или гели убивают его свойства – насколько это верно?

Термобелье нужно стирать специальными средствами, так как его основная задача – отводить влагу от тела, а правильное средство сохранит воздухопроницаемость ткани.

Средства для стирки мембранных изделий имеют специальный состав, который не портит свойства мембран. А, например, жидкости для стирки пуховиков содержат ланолин или другое вещество, сохраняющее жировой слой на натуральном пухе и перьях.

Термобелье рекомендуется стирать на деликатном режиме при температуре 30-40 °С. Избегайте средств с хлором и отбеливателей. Также термобелье нельзя отжимать, сушить на батарее и гладить.

На чем легче научиться кататься – на горных лыжах или сноуборде? Сколько надо времени для отработки базовых навыков?

На мой взгляд, научиться базовым навыкам легче на лыжах, чем на сноуборде, но на лыжах сложнее освоить правильную технику и научиться кататься правильно и красиво.

Горные лыжи – это не катание на санках, поэтому стоит отнестись к этому серьезно. Крайне опасно, как многие делают, просто взять снаряжение в прокат и попытаться съехать с самого верха горы.

Правильно будет взять инструктора, который на учебном склоне научит контролировать скорость, останавливаться, правильно падать в сложных ситуациях. Когда появится контроль скорости, можно перейти на основной склон. Там инструктор научит очень важному навыку – правильно надевать лыжи, если они отстегнулись во время падения на склоне.

Также стоит подумать о безопасности и купить защиту, особенно шлем. Очень часто слышу от клиентов: «Зачем мне шлем? Я же только учусь, я не спортсмен». Это в корне неправильно, так как чаще всего травмы получают именно новички, по своей или чьей-то неопытности. И, конечно же, для хорошего катания необходимо иметь правильно подобранное снаряжение.

Как новичку грамотно физически подготовиться к поездке на горнолыжную трассу на несколько дней, чтобы не получить травму и не потратить все силы за один день?

Если речь идет о поездке в горы, то стоит уделить внимание общей физической подготовке для увеличения выносливости и тренированности организма, а также прикататься на маленьких местных горках.

Следует грамотно подобрать снаряжение, особенно ботинки. Не стоит ехать в длительные поездки в ботинках, которые вы еще не обкатали, так как, возможно, их придется формовать, а в горах сложнее найти специалистов, да и просто обидно терять на это время.

Также стоит уделить особое внимание защите, так как в горах другие скорости и возможность получить травму значительно выше. Рекомендую всегда оформлять спортивную страховку, прописывая все возможные риски.

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Фото: Спортмастер PRO