Как подобрать лыжи? Какой стиль катания выбрать? И что надеть зимой для занятий спортом? Спросили у эксперта

Эксперт ответил на ваши вопросы.

Через несколько недель наступит календарная зима, а значит пора задуматься о приобретении снаряжения для зимних видов спорта. Чтобы вы подошли к зимнему сезону подготовленными, мы запустили рубрику Q&A с экспертами Спортмастер PRO.

На ваши вопросы о беговых лыжах, одежде и аксессуарах ответил эксперт и амбассадор Спортмастер PRO Сергей Склизков.

Решил впервые встать на лыжи этой зимой. С чего порекомендуете начать – с классики или конька? Как ориентироваться в этом многообразии лыж – взять помягче или пожестче? Или следовать общим рекомендациям от веса?

Техника конькового хода более требовательна к физической форме, выносливости и балансу на лыжах. Тренерские программы по коньковым лыжам рассчитаны на людей, уже уверенно стоящих на снегу. Классическая техника закладывает основы владения лыжами, баланса и координации беговых движений. Поэтому начать, несомненно, стоит именно с нее. А уже освоив классическую базу, пробовать конек и принимать решение о развитии в том или ином направлении.

Если вы только начинаете, выбирайте лыжи в первую очередь по весу, в соответствии с рекомендациями производителя. Есть некоторые нюансы по выбору оптимальной жесткости у разных моделей лыж, но они касаются, в основном, выбора лыж под специфические условия или особенности в технике.

Насколько для любительского бега принципиально, чтобы лыжи были на 15-30 см длиннее роста? Раньше брал только напрокат, хочу купить. Сам 190 см, лыжи 205-220 см в машину хоть и влезут, но таки кажется, неудобно будет.

Если я правильно понимаю, ваш вопрос о лыжах для классического хода. Такая длина нужна в первую очередь для оптимальной смазки (на слишком короткой лыже будет недостаточно места под колодкой для мази держания) и стабильности в лыжне на скорости.

Если вы просто гуляете по лыжне, это не столь важно, главное, чтобы лыжи по жесткости соответствовали вашему весу. Некоторые фирмы делают специальные укороченные версии. Например, прогулочные лыжи Voyager у Fischer выбираются исключительно по весу, без учета роста. Самые длинные, рассчитанные на вес больше 95 кг, имеют ростовку всего 189 см.

Выбор лыж часто связывают с ростом. Как влияет на выбор лыж избыточный вес?

Самое главное при выборе лыж – соответствие жесткости весу лыжника. Чем выше лыжи, тем они жестче, поэтому часто тяжелым лыжникам предлагают взять большую ростовку. Сейчас многие лыжи, особенно спортивные модели, выпускаются в разных жесткостях при одной ростовке. Например, модель Madshus Race Pro Skate в ростовке 187 см выпускается в четырех диапазонах жесткости: под вес 60-75, 70-85, 80-95, 90-105 кг.

Годятся ли для конькового хода лыжи 200 см (рост 178). Бегаю классикой на них 15-20 км по выходным. Или для конька нужны другие? Нужен ли кант? Нужно ли парафинить пластиковые лыжи на коньковый ход или достаточно только мазь держания под колодкой?

Если отвечать на ваш вопрос коротко: для конька нужны коньковые лыжи.

Коньковые лыжи жестче классических (для лучшего скольжения) и короче (для оптимального баланса и стабильности). Ну и чтобы при движении не цепляться пятками лыж друг за друга.

Наличие выраженного канта – скорее технологическая особенность и зависит от конструкции и сердечника. Например, коньковые лыжи Fischer Speedmax его практически не имеют. В любом случае, коньковые лыжи обрабатывают только парафинами для скольжения.

Мазь держания (улучшает сцепление со снегом и минимизирует проскальзывание) нужна на классических лыжах, чтобы обеспечить отталкивание от лыжни. В коньковых лыжах отталкивание происходит от скользящей лыжи, мазь держания будет только мешать движению.

Подскажите, нашел лыжи с развесовкой 65+ и выше, вешу 60, по росту подходят, лыжи на конек. Будет ли мне в них комфортно толкаться при условии, что они 65+, ощутимо ли это? Или лучше подбирать лыжи с моим диапазоном от 60+?

Весовой прогиб важнее ростовки. Более жесткие лыжи могут дать преимущество, если вы обладаете очень хорошей техникой, если предпочитаете взрывную работу и спринт или при катании по жесткой трассе. На мягкой трассе излишне жесткие лыжи будут сильно зарезаться в снег и мешать движению.

В любом случае, во-первых, стоит по возможности промерить жесткость лыж и узнать на какой точно вес они рассчитаны. Во-вторых, имейте в виду, что вы выходите на трассу в одежде, возможно, с термофлягой. Это тоже немного добавляет вес. Если вес по результатам тестов превышает ваш вес в экипировке на 1-5 пунктов, то это нормально. Если на 5-10, то имейте ввиду рекомендации выше.

Хочу проехать классикой марафон (не конкретный, а вообще) и не умереть. Цель – пройти дистанцию, а не показать время. Заморачиваться с мазями неохота. Соответственно, встает вопрос: что лучше – бесшажный ход на коньковых лыжах и с елочкой в подъемы или классика на камусе?

Это, очевидно, зависит от вашей формы и подготовки. При правильной технике бесшажный ход довольно экономичен, но требует хорошо развитой спины и рук. Попеременный ход больше нагружает ноги. С другой стороны, использование камусовых лыж не исключает бесшажного хода. Так что возможно для первого марафона они могут быть предпочтительны, так как дадут возможность менять технику и таким образом экономить силы.

Можно ли камусовую классику использовать как универсальную пару под любую температуру на весь сезон для нетребовательного лыжника?

Камусовые лыжи достаточно универсальны, но имеют свои ограничения. С точки зрения скорости лучше всего они работают на хорошо подготовленной лыжне. Когда лыжня «грязная», например, засыпана ветками после сильного ветра, камус сильно за них цепляется.

Подскажите, пожалуйста, какое термобелье оптимально купить для длительного катания? Есть ли специальное нижнее белье? И на что нужно обратить внимание при покупке? Просто смотришь те же трансляции, ребята гоняются в гоночных «шкурках», всяко ветер и скорость должны доставлять дискомфорт.

Вряд ли стоит ориентироваться на спортсменов, выбирая одежду для повседневных тренировок. Они бегут с такой мощностью, что мороз могут даже не замечать.

В любом случае, выбирайте термобелье для высокой активности, с хорошим влагоотводом. Для сильных холодов есть термобелье или отдельно трусы с добавлением шерсти. Специальная одежда для бега на лыжах утепляется на груди, иногда рукавах и спине. Но всегда имеет зоны более легкой ткани для вентиляции – подмышками или вся нижняя часть рукава, спина. Зауженный крой кальсон удобнее при беге. Конечно, конкретный выбор зависит от интенсивности тренировки и погоды.

Как одеваться в теплую погоду зимой? Вроде снег и зима, а на улице 0 или небольшой плюс. Надеваешь все слои, бежишь в легком темпе, хорошо. В горку отработал – весь мокрый.

В теплую погоду бывает достаточно двух слоев: легкого термобелья и тонкой ветровки или куртки, даже без софтшелла. Термобелье под брюки по весне я не надеваю. Кто-то использует жилеты core warmer, у которых даже может не быть полноценной спинки. С точки зрения терморегуляции может быть уместен гоночный комбинезон.

Как определить, что лыжи пора парафинить? Катаюсь не так часто, отдаю в сервис накануне соревнований, а потом на той же обработке езжу до следующих соревнований (наверное, до 200 км выходит между). Еще когда в прокате получаешь инвентарь, он не скользит, хочется возмутиться, что вообще не обрабатывали. Но вдруг они просто не угадали, не под ту погоду подготовили? Как это понять со стороны?

Простой способ узнать, пора или не пора – посмотреть на скользящую поверхность лыж. Подготовленная поверхность равномерно черная (если пластик черный), глянцевая, немного блестящая, с ясно видимым рисунком структуры. Если видны белесые участки («седина») – это места, где смазки уже нет. 200 км ни одна смазка не выдержит.

Если пластик слегка «устал», то можно использовать бестемпературные смазки быстрого нанесения типа Swix F3 или Toko Express. Такую смазку удобно брать с собой, на всякий случай. Главное правильно ее использовать: наносить тонким слоем, а после высыхания полировать мягкой щеткой или фетром (зачастую он есть прямо на тюбике с такой смазкой). Смазка быстрого нанесения предотвращает подлипание снега и может километров на 5 компенсировать отсутствие смазки. Но если лыжи долго не смазывали и скользяк полностью седой, то поможет только полноценный сервис.

Подскажите, пожалуйста, как правильно лыжи самому натирать мазью? И как часто? Нужно ли смывать/очищать поверхность перед нанесением мази?

Для начала хотелось бы внести ясность в терминологию. У российских лыжников есть определенный сленг: смазки делят на парафины (для скольжения) и мази (для держания). Но «натирают» именно парафинами. Дальше я буду отвечать исходя из того, что ваш вопрос касался именно парафинов.

Чтобы обработка имела смысл, парафин должен расплавиться и проникнуть в поры скользящий поверхности. Поэтому правильный подход – это горячая обработка утюгом. Для этого нужен верстак или стол достаточного размера, специальные тиски, собственно утюг с точной регулировкой температуры, скребок, щетки (как минимум одна бронзовая и одна нейлоновая), набор смазок и смывок.

Такой набор позволит качественно подготовить лыжи, но требует места для работы и определенных навыков. Большинство компаний имеют подробные инструкции, в том числе видео, по подготовке лыж. Например, у Swix есть канал на YouTube на русском языке. Кроме того, регулярно проводятся бесплатные мастер-классы.

Но можно поступать иначе. Примерно раз в 100 км пробега я отдаю лыжи в сервис для полноценной пропитки базы. А дома готовлю лыжи с помощью жидких парафинов. Для этого нужно минимум места и инструмента: комбищетка для очистки лыж, пробка с фетровой стороной для растирки и полировки. Также использую щетку из мягкого нейлона или конского волоса для финальной полировки и освобождения структуры. Жидких парафинов вполне хватает на 15-20 километров обычной тренировки.

Можно по старинке растирать твердый парафин пробкой, но этот метод трудоемок и неэффективен. Температура плавления парафина от 110° и выше. То есть требуется достичь этой температуры трением пробки о скользящую поверхность. Причем это нужно сделать равномерно, по всей поверхности лыж. Естественно, даже после такой растирки требуется обработать лыжи щеткой для удаления лишнего парафина и освобождения структуры пластика.

Что касается очистки, то ее желательно делать перед каждой обработкой, а еще лучше после каждого катания. Лучший вариант – механическая очистка комбинацией бронзовой и нейлоновой щеток. Жидкая смывка хорошо растворяет не только грязь, но и парафин, «сушит» скользяк. После ее применения крайне желательно хорошо пропарафинить лыжи «под утюг».

Кто сейчас из производителей лыж считается самым технологичным и крутым? Какие лыжи из тех, что представлены на рынке, вы бы назвали топовыми? И что порекомендуете из более доступных моделей?

Надо понимать, что все топовые лыжи большой пятерки – Fischer, Rossignol, Atomic, Salomon, Madshus – сделаны на высочайшем уровне.

Каждая компания экспериментирует с конструкцией по-своему: кто-то с геометрией, кто-то со скользящей поверхностью, кто-то делает ставку на низкий вес. Тем не менее высокая технологичность сама по себе не гарантирует высокие рабочие характеристики лыжи. В хорошей паре лыж самое важное – весовой прогиб, а технологичность – лишь инструмент для успешного производства отличных лыж.

Если выбирать конкретные модели для конькового хода , то я бы отметил следующие:

Начального уровня

1. Madshus ACTIVE SKATE

2. Atomic Pro S1 Rus

3. Fischer LS SKATE

В среднем ценовом сегменте

1. Salomon RS 8

2. Atomic Redster S5

3. Fischer Aerolite Skate 70 Medium IFP

Топовые модели

1. Madshus REDLINE 3.0 F2

2. Fischer SPEEDMAX 3D SKATE COLD MED HOLE Turnamic

3. Salomon S/LAB CARBON SKATE X-Stiff

Для классического хода :

Более доступные

1. Fischer VOYAGER IFP

2. Atomic Savor 48 Skintec PSP

В среднем ценовом сегменте

1. Madshus Fjelltech M44 Skin

2. Atomic Pro C2 Skintec

Топовые модели

1. Fischer SPEEDMAX 3D CLASSIC 812 PLUS MED Turnamic

2. Madshus Race Pro Intelligrip

3. Salomon RC10 eSkin Hard + PSP

Когда уже в провинциальных «Спортмастерах» можно будет купить верхние модели лыж ведущих производителей? Или хотя бы заказать через сайт с нормальным подбором по жесткости, а не кота в мешке?

К сожалению, такая проблема с подбором лыж при заказе через интернет есть у всех больших сетей. Лыжи приходят большими партиями на автоматизированный склад и пока они не попадут в магазин, невозможно проверить их точные параметры.

Надеюсь, наша система станет более гибкой и будет возможность заказать через интернет товар с доставкой из наличия в розничном магазине. Но пока мы стараемся находить альтернативные пути решения проблемы в таких ситуациях. Так что обращайтесь к нам в экипировочный центр, постараемся помочь.

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Фото: Спортмастер PRO