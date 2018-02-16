Лучшие материалы

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    Блог Международное спортивное право

    Московский ‘Локомотив’ нарушил Закон о рекламе

    Теги бизнес

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на днях признала футбольный клуб ‘Локомотив' виновным в нарушении Закона о рекламе. Нарушение произошло на матче за Суперкубок-2017 между московскими клубами ‘Локомотив' и 'Спартак'. Футболисты вышли на поле в форме, на которой был изображен логотип иностранной букмекерской конторы «1xBET». А эта компания не имеет лицензии на осуществление деятельности на территории РФ.

    Для осуществления рекламной деятельности ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» заключило договор с ООО «Финресурс» на размещение рекламы с логотипом «1xBET» на форме игроков. Комиссия ФАС России признала рекламораспространителей – ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» и ООО «Финресурс» – виновными в нарушении рекламного законодательства и выдала компаниям предписание устранить нарушение

    https://fas.gov.ru/news/24192

    Автор
    • AlexL

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