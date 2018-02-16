Лучшие материалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на днях признала футбольный клуб ‘Локомотив' виновным в нарушении Закона о рекламе. Нарушение произошло на матче за Суперкубок-2017 между московскими клубами ‘Локомотив' и 'Спартак'. Футболисты вышли на поле в форме, на которой был изображен логотип иностранной букмекерской конторы «1xBET». А эта компания не имеет лицензии на осуществление деятельности на территории РФ.

Для осуществления рекламной деятельности ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» заключило договор с ООО «Финресурс» на размещение рекламы с логотипом «1xBET» на форме игроков. Комиссия ФАС России признала рекламораспространителей – ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» и ООО «Финресурс» – виновными в нарушении рекламного законодательства и выдала компаниям предписание устранить нарушение .

https://fas.gov.ru/news/24192