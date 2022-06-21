🍕🍍 Протест против пиццы с ананасом на классической форме «Ньюкасла». Чего???

Шалость корейских дизайнеров.
Южнокорейский творческий коллектив с говорящим названием Pepperoni Seoul выкатил свежую коллекцию футболок. Ее миссия – протест против пиццы с ананасами.
Как можно понять, вдохновляет дизайнеров пицца с пепперони. Гавайский вариант с ананасами же давно провоцирует множество споров.
Больше фото можно посмотреть у нас в телеграме. Новая коллекция футболок копирует знаменитую форму «Ньюкасла» конца девяностых. Тогда блистал Алан Ширер.
Вот только вместо спонсорского логотипа местной пивоварни у корейских дизайнеров красуется знак с надписью «Скажи нет ананасам».
В коллекции присутствует и менее радикальный, белый вариант футболок. Он ничем не примечателен спереди, но на спине напечатан тот же антиананасовый призыв.
Приобрести эту красоту можно примерно за 4 500 рублей в онлайн-магазине.
Дизайнеры не в первый раз соединяют классическую футбольную форму и пиццу. В прошлом году они выпустили футболки в поддержку пепперони. В основу легла культовая форма миланского «Интера».
Pepperoni вместо Pirellli. Футболку показали аккурат после чемпионства «Интера» в Серии А
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, там такой же вкусный контент, как пепперони!
Но у нас еще один вопрос...
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill;unsplash.com/Chad Montano; twitter.com/SoccerBible
Комментарии