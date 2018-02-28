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    Блог Записки Дикого Попана

    Шотландия

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    Всем утро доброе!

    У Селтика весёлый календарь - 22-го он катался в Санкт-Петербург,25-го поиграл в гостях с Абердином,сегодня Данди,а 3-го марта - четвертьфинал Кубка с Мортоном.Понятно,что Мортон и Данди команды немного другого уровня,но всё же.

    Это потери : 

    http://injuriesandsuspensions.com/scotland-premier-league-injuries-suspensions-537/

    насколько я понял,помимо травмированных тренер даст отдохнуть некоторым игрокам у Селтика.

    Дома Данди по-прежнему безнадёжен,а вот в гостевых встречах подаёт признаки жизни)).Он одержал три победы в последних пяти матчах,раз сыграл вничью и раз проиграл при разнице 9/6.И пусть обыграны были всего лишь) Партик,Сент-Джонсон и Гамильтон,но он поборолся и с Килмарноком и с Мотеруэллом.

    Им (Данди) сегодня прибавляют 2!! мяча - считаю это хорошая фора даже против Селтика в гостях :

    1. 22:45.Футбол.Шотландия.Премьер-лига.Селтик - ФК Данди - Ф2(+2,0) - 2,05.Марафон.(перенесён)

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    2. 20:00.Футбол.Дания.Суперлига.Оденсе - Люнгбю - ТБ 2,5 - 1,95.Марафон.(+++)

    http://injuriesandsuspensions.com/denmark-injuries-suspensions/

    Атака вся в строю.Статистику вы видите.

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    3. 22:00.Гандбол.Франция.Мужчины.Пеи Экс - ЮСАМ Ним - Ф2(0) - 2,18.Марафон.(---)

    А дальше,как пойдёт!)))

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    4. 22:30.Гандбол.Франция.Мужчины.Тулуза - Дюнкерк - Ф2(+1) - 1,99.Марафон. (+++)

    Автор
    • Nepal

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