Массажу в спорте – больше 100 лет. Рассказываем, зачем он нужен футболистам

Объясняют Sports.ru и сеть массажных мастерских «Ляг.Спиной».

Изобретателями спортивного массажа считаются американцы – в 1900 году благодаря Олимпиаде они доказали, что с помощью массажа спортсмены лучше готовятся и быстрее восстанавливаются. За три года до этого в российском журнале вышла статья о пользе растирания – предка массажа.

Сейчас спорт невозможно представить без массажа, но многие не понимают, зачем именно он нужен и как отличаются подходы к массажу при разных нагрузках. Мы решили разобраться в том, как именно массажируют футболистов, и делаем это вместе с сетью массажных мастерских «Ляг.Спиной». Нам помог Антон Береснев, старший массажист сети, а также врач-терапевт и ординатор НИИ СП Склифосовского по направлению травматология-ортопедия.

Для чего вообще нужен массаж?

Признайтесь: массаж после долгого рабочего дня – это прекрасно. Он помогает избавиться от болей и напряжения, расслабиться и кайфовать. Но дело не только в удовольствии.

Антон Береснев: «Массаж позволяет решить огромную массу проблем, связанных с дискомфортом и даже с заболеваниями опорно-двигательной системы человека. Он каждый день позволяет нам преодолевать разного рода физические нагрузки, а также, что немаловажно, психологические.

И несмотря на то, что организм наш крепок, он все же нет-нет, но дает сбои, просит отдыха и подпитки извне. Массаж в этом плане – крутая штука, он придает много сил, обновляет, помогает преодолеть нагрузку».

Для чего нужен массаж спортсменам?

В спорте без услуг массажиста не обойтись. В каждой футбольной команде – будь то английская Премьер-лига или российская ФНЛ – есть хотя бы один массажист. В топовых клубах их не меньше двух; в «Спартаке» и «Зените» по три массажиста.

«Спортивный массаж, даже восстановительный, это не всегда приятно. Это через боль, это через терпежку. Я отвлекаю разговорами. Могу пару анекдотов рассказать», – признавался экс-массажист «Зенита» Сергей Колесников. Часто массажисты помогают не только игрокам, но и тренерам.

«Люди думают, что у нас массаж – это спокойно. Но нет, это больно, – говорил во время выступления за «Зенит» Лука Джорджевич. – Я достаточно много хожу на массаж. Иванович говорит, что никогда не ходит».

«Я редко хожу. Если я буду ходить 2-3 раза в неделю, тогда некоторые игроки не смогут ходить, – объяснял экс-игрок питерской команды Жулиано. – Чаще всех ходит Анюков. Он очень любит».

«Я очень люблю массаж. Самый любимый – на руки, с плеч, – рассказывал Юрий Лодыгин. – Бывает ли больно? Пфф. Почти всегда. Бывают даже моменты, когда ты знаешь, что у тебя где-то болит, и ты специально массажисту это не говоришь. Но у них такая чувствительность, что они прям сразу ловят это место, даже если ты не сказал. И ты стараешься не реагировать, ну типо помассирует и пойдет дальше, но он понимает, что в этом месте проблема, и жмет, и жмет».

Еще сто лет назад было доказано: массаж и растирания помогают добиваться лучших спортивных результатов. Но есть у массажа и более важные характеристики.

Антон Береснев:

«Спортсмены – это самые подверженные травмам люди. И речь не о крупных и серьезных травмах (разрывах сухожилий, порванных менисков и подобном), а о травмах, случающихся на микроуровне. Наиболее подвержены этому явлению мышцы, а именно мышечные волокна. При тренировках происходит их разрыв и дальнейшее восстановление.

Тут, кстати, могу сказать, что это и является причиной той самой «крепатуры», что в обиходе у спортсменов называется мышечной болью после очередной тяжелой тренировки. Есть такой стереотип, что мышцы болят из-за молочной кислоты. На самом деле она уходит уже через 2-3 часа, а чувство боли может сохраняться до недели. В этом плане массаж позволит сократить эти симптомы по времени в два, а то и в три раза. Таким же образом, массаж может помочь ускорить процесс заживления хронической травмы, которую начал лечить врач. Как правило, врачи часто назначают эту процедуру.

Другой важной проблемой является триггеры. Это такие области в наших тканях, которые вызывают симптом «отраженной боли». Грубо говоря, есть напряжение в мышцах, расположенных на лопатке, а болит плечо. И болеть может достаточно сильно, и эта проблема совершенно не дает возможности нормально проводить тренировки или выступать на соревнованиях. Толковый массажист без труда может диагностировать эту проблему, и частично либо полностью решить ее уже на первом сеансе».

Спортивный массаж чем-то отличается от массажа для обычных людей?

Жизнь спортсменов не похожа на жизнь обычных людей, которые много времени проводят в офисе. Конечно, если человек ходит на массаж каждый день, как многие футболисты, разница в подходе есть. Но этот самый подход можно определить только на практике.

Антон Береснев:

«Самой важной целью для массажиста является нервная система человека. Именно посредством работы с рецепторами и многочисленными нейронами можно достичь очень выраженных и полезных откликов от всего организма. Взять лишь только мышечный тонус, который формируется от работы ЦНС. Им можно управлять с помощью правильного массажа.

«Мы в «Ляг.Спиной», приняв огромное количество людей, выяснили, что в массаже очень мало правил, мало условностей. И очень много медицинских знаний, которые можно использовать в работе.

Поэтому выделение отдельных видов массажа, вроде спортивного – это очень условно. Ведь одни и те же проблемы могут быть как у человека, проводящего свой досуг в зале или на корте, так и у офисного работника, который совсем не уделяет времени физической активности».

Отличается ли массаж для спортсменов из разных видов спорта?

Хоть и существует стереотип, что спортсменам нужно разминать только те части тела, которые они задействуют в своем виде спорта, это не совсем так. Упор делается на самые важные группы мышц для отдельного вида спорта, но при растирании будут задействованы все.

Антон Береснев:

«Есть лишь ряд нюансов, которые могут разделить массаж для спортсменов разных направлений. Естественно, массаж для футболиста и массаж для боксера будет проводиться по разной стратегии. Это и грамотное распределение массажной нагрузки на актуальные мышечные группы, и правильное дозирование массажных приемов, в зависимости от стадии тренировочного процесса. Ну и, наверное, это все. Грубо делить массаж – это ошибка».

Массаж могут делать как люди с большими мышцами, так и люди не самого крупного телосложения. Здесь главное – умения, не надо думать, что худой массажист работает хуже. «Крупный спортсмен не будет большой проблемой, даже если массажист в два раза меньше. В совокупности правильно установленного стола, подходящих приемов и техник ни один спортсмен не будет «недомят». В последнее время стали доступны различные вспомогательные инструменты и приборы для массажиста, перкуссионно-вибрационные массажеры, металлические скребки, вакуумные банки и так далее. Все можно очень активно использовать при работе со спортсменами, что позволяет без снижения качества повышать силу и эффективность массажа», – добавляет Антон Береснев.

Часто ли нужно ходить к массажисту?

Футболисты по-разному относятся к массажу. Они часто ходят к массажисту во время серьезных нагрузок – например, сборов. Что касается походов в течение сезона, то это зависит от отношения игрока. Кому-то нравится массаж, и он продолжает ходить каждый день, кто-то же предпочитает обходиться более традиционными способами восстановления.

Антон Береснев:

«Это очень индивидуально. Каждый человек находит свою схему. Кто-то ходит курсами несколько раз за год, кто-то ходит на постоянной основе один раз в неделю. Обе схемы хороши, но, по нашему наблюдению, вторая является наиболее оптимальной. И в этом нужно быть осторожным, ведь массаж является самым настоящим наркотиком, к нему очень быстро привыкаешь, и с каждым разом может появляться все больше и больше желания ходить к массажисту, и при частых посещениях эта процедура будет меньше приносить пользы. Но все нюансы можно обсудить на месте. И не стоить вестись на стереотипные курсы массажа, на фразы «вам нужно 10 сеансов, после которых вы станете самым здоровым», это неправда».

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«Ляг.Cпиной» – мастерские по спинам, которые работают в Москве и Петербурге. Сеть сотрудничает с 58 лучшими мастерами в стране. Первый сеанс будет стоить 1500 рублей. Присоединяйтесь!

Фото: twitter.com/Cristiano; REUTERS/David Gray; Gettyimages.ru/Graham Denholm