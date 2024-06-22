7 лет лучшему трансферу «Ливерпуля». Как же много сделал Салах в АПЛ
В этот день в 2017 году «Ливерпуль» оформил лучший трансфер в своей новейшей истории. «Рома» получила 34 млн евро за Мохамеда Салаха, мерсисайдцы — свой самый успешный период в 21 веке.
Египтянин сразу оправдал ожидания руководства: в первом сезоне в АПЛ забил 32 мяча. А спустя 7 лет его статистика выглядит космической:
• 349 игр;
• 211 мячей;
• 89 ассистов;
• 1 АПЛ;
• 1 Лига чемпионов;
• 1 Суперкубок УЕФА;
• 1 Клубный ЧМ;
• 1 Кубок Англии;
• 2 Кубка лиги;
• 2 награды игроку сезона;
• 3 «Золотые бутсы» АПЛ.