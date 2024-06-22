7 лет лучшему трансферу «Ливерпуля». Как же много сделал Салах в АПЛ

В этот день в 2017 году «Ливерпуль» оформил лучший трансфер в своей новейшей истории. «Рома» получила 34 млн евро за Мохамеда Салаха, мерсисайдцы — свой самый успешный период в 21 веке.

Египтянин сразу оправдал ожидания руководства: в первом сезоне в АПЛ забил 32 мяча. А спустя 7 лет его статистика выглядит космической:

• 349 игр;

• 211 мячей;

• 89 ассистов;

• 1 АПЛ;

• 1 Лига чемпионов;

• 1 Суперкубок УЕФА;

• 1 Клубный ЧМ;

• 1 Кубок Англии;

• 2 Кубка лиги;

• 2 награды игроку сезона;

• 3 «Золотые бутсы» АПЛ.