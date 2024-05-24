«Эра Арне Слота началась». Фанаты отреагировали на новую прическу Мохамеда Салаха 😂
Мохамед Салах шокировал фанатов, опубликовав фото своего нового образа – египтянин теперь почти лысый!
Салах поделился фото в социальных сетях, и болельщики в Х (бывший Твиттер) не могли удержаться от сравнений с Арне Слотом.
💬«Правильная прическа, чтобы вступить в эру Слота».
💬«Когда попросил просто подравнять».
💬«Влияние Арне Слота просто сумасшедшее».
💬«Это какой-то план получить дополнительную скорость за счет уменьшения сопротивления воздуха или что-то в этом роде?😂».
💬«Начало новой эпохи имени Арне Слота👩🦲».