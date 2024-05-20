Болельщики «Фейеноорда» проводили Арне Слота под You will never walk alone 📹

Юрген Клопп попрощался с «Ливерпулем», чтобы уступить место Арне Слоту, который возглавит команду в будущем сезоне.

Ради «Ливерпуля» 45-летний Слот покинет голландский «Фейеноорд». Вчера состоялся последний матч команды под руководством Слота – «Фейеноорд» обыграл «Эксельсиор» со счетом 4:0 на домашнем стадионе.

Заполненные трибуны в Роттердаме прощаясь со Слотом исполнили для него песню You'll Never Walk Alone.

По итогам чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» занял вторую строчку с 84 очками, уступив ПСВ (91).

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Фейеноорд» и «Ливерпуль» подписали документы по Слоту.