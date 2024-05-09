😤 «Нас ждет матч «Реал Мадрид» - «Футбол». Фанаты «Ливерпуля» поддержат «Боруссию» в финале ЛЧ

«Реал Мадрид» вышел в финал Лиги чемпионов, совершив впечатляющий камбэк в ответном матче с мюнхенской «Баварией».

В конце матча Шимон Марчиняк не засчитал мяч «Баварии», забитый после свистка, свидетельствующего об остановке игры. Польский арбитр зафиксировал офсайд во время атаки немецкого клуба.

Болельщики «Ливерпуля» в соцсетях выразили однозначное мнение - арбитры помогли «Реалу».

«Скаузеры» планируют поддержать в финале бывшую команду Юргена Клоппа - «Ливерпуль».

💭 «Насколько я понимаю, нас ждёт матч «Реал Мадрид» против «Футбола».

💭 «Приятель, весь мир, кроме фанатов «Мадрида», скорее всего, поддержит «Дортмунд».

💭 «Я уже говорил это раньше, но если «Селтик» - брат «Ливерпуля, то «Дортмунд» - наш кузен».

💭 «Я бы хотел, чтобы Ройс выиграл Лигу чемпионов. Никто не заслуживает трофея больше, чем этот человек!»

💭 «Я убежден, что 90% Лондона будут одеты в черно-желтое 1 июня».

А вы за кого?