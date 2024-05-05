Салах сегрдня может побить рекорд трех легенд «Ливерпуля». Что для этого нужно?
Мо Салах может установить очередной рекорд «Ливерпуля» – надо сегодня забить «Тоттенхэму».
У египтянина отличная история выступления против «шпор»: 8 мячей в АПЛ за все время на «Энфилде». Столько же у Кенни Далглиша, Иана Раша и Роджера Ханта. Если Мо забьет сегодня, то обновит клубный рекорд.
Если учитывать все соревнования, то Салах забивал «Тоттенхэму» девять раз, один из них – в финале ЛЧ-2018/19.
Однако сейчас вингер не в лучшей форме: не забивает уже 4 матча, а всего в сезоне настрелял 17+9. Это один из худших сезонов Салаха в «Ливерпуле».
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