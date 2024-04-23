💣 Внезапно: У «Ливерпуля» новый фаворит на место Клоппа

The Times утверждает, что Арне Слот стал новым фаворитом на должность главного тренера «Ливерпуля».

Голландец в настоящий момент руководит «Фейеноордом». В 2022 году клуб вышел в финал Лиги конференций, а позже выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов.

Издание утверждает, что решение еще не принято, и «Ливерпуль» продолжает оценку возможных кандидатов. Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби остаются в гонке.

The Telegraph и The Guardian отмечают, что «скаузеры» ценят Слота за умение выстраивать агрессивный футбол при скромном бюджете.