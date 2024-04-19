«Победитель ЛЧ не равно лучшая команда Европы». Каррагер высказал смелое мнение и поспорил с журналистом ESPN
В студии CBS Sports Джейми Каррагер, выигравший в 2005 году вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, сделал смелое заявление: «Команда, которая выигрывает Лигу чемпионов, не обязательно является лучшей командой в Европе».
На эти слова в социальных сетях решил отреагировать журналист ESPN Арчи Ринд-Татт: «Подобные вещи говорят только тогда, когда команда АПЛ не доходит до полуфинала. В остальном все в порядке».
В ответ на слова Ринд-Татта Каррагер написал: «Арчи считает, что в турнире на выбывание всегда побеждает лучшая команда 🤡 Я говорил это на протяжении многих лет, в том числе и в 2005 году!»
Обмен мнениями продолжился, когда Райнд-Татт снова ответил легенде «Ливерпуля»: «Не думай, что я говорил именно это... Это просто более широкий контекст истерии, когда команды АПЛ не добиваются успеха в Европе. Для людей за пределами Великобритании это выглядит не лучшим образом. Вот и все». На что Каррагер просто ответил GIF с Майклом Джексоном.
В 2022 году Каррагер назвал «Ливерпуль» образца 2005 года скучным. «Когда я играл, мы выиграли Лигу чемпионов, но мы не играли так, как играют команды сейчас. Мы говорим о событиях 20-летней давности, а игра меняется, она движется, и через 20 лет мы увидим другой сдвиг, и с новыми идеями придут новые молодые тренеры».
«Но это глоток свежего воздуха. Это намного интереснее, чем тот футбол, в который я играл. Я помню некоторые игры, в которых я играл в Европе, мы просто пытались добиться счета 0:0 и были скучны, и нам было все равно, какое будет зрелище».
«Это было просто «делаем свою работу». Я не думаю, что футбол сейчас такой. Да, вы по-прежнему должны добиваться результатов, но должно быть и зрелище. Футбол должен быть захватывающим».
А, самое главное, как лучшую-то выбирать, если не турниром? Смски отправлять?
Челси при Тухеле выиграл у них три игры за полгода. из трех
прошел Сити в двух турнирах на вылет. из двух.
так скажи мне, кто был лучшей командой Европы?
Если смотреть в историю Ман Сити даже не близко к МЮ и Ливерпулю, но в прошлом сезоне МС лучшей командой в мире (тем более лучше МЮ и Ливерпуля) и так оставалось бы даже если они не взяли бы ЛЧ
Олсо, ну не Милан лучшая команда. Европы, если с 3-0 отдали матч
Посмотрим, что нам явит новый регламент ЛЧ со следующего сезона. Напомню, что в старом регламенте ЛЧ, было 2 групповых этапа. Не уверен, правда, что такая система была более справедливой, но раньше подобный регламент встречался в разных турнирах. Также напомню, что в Южной Америке отбор на ЧМ сборные тоже проходят через одну сплошную турнирную таблицу с 10 командами.