«Победитель ЛЧ не равно лучшая команда Европы». Каррагер высказал смелое мнение и поспорил с журналистом ESPN

В студии CBS Sports Джейми Каррагер, выигравший в 2005 году вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, сделал смелое заявление: «Команда, которая выигрывает Лигу чемпионов, не обязательно является лучшей командой в Европе».

На эти слова в социальных сетях решил отреагировать журналист ESPN Арчи Ринд-Татт: «Подобные вещи говорят только тогда, когда команда АПЛ не доходит до полуфинала. В остальном все в порядке».

В ответ на слова Ринд-Татта Каррагер написал: «Арчи считает, что в турнире на выбывание всегда побеждает лучшая команда 🤡 Я говорил это на протяжении многих лет, в том числе и в 2005 году!»

Обмен мнениями продолжился, когда Райнд-Татт снова ответил легенде «Ливерпуля»: «Не думай, что я говорил именно это... Это просто более широкий контекст истерии, когда команды АПЛ не добиваются успеха в Европе. Для людей за пределами Великобритании это выглядит не лучшим образом. Вот и все». На что Каррагер просто ответил GIF с Майклом Джексоном.

В 2022 году Каррагер назвал «Ливерпуль» образца 2005 года скучным. «Когда я играл, мы выиграли Лигу чемпионов, но мы не играли так, как играют команды сейчас. Мы говорим о событиях 20-летней давности, а игра меняется, она движется, и через 20 лет мы увидим другой сдвиг, и с новыми идеями придут новые молодые тренеры».

«Но это глоток свежего воздуха. Это намного интереснее, чем тот футбол, в который я играл. Я помню некоторые игры, в которых я играл в Европе, мы просто пытались добиться счета 0:0 и были скучны, и нам было все равно, какое будет зрелище».

«Это было просто «делаем свою работу». Я не думаю, что футбол сейчас такой. Да, вы по-прежнему должны добиваться результатов, но должно быть и зрелище. Футбол должен быть захватывающим».