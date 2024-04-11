«Остановитесь». Рубен Аморим отрицает соглашение с «Ливерпулем»

Фальстарт .

В начале этой недели появился слух, что Рубен Аморим уже согласовал трехлетний контракт с «Ливерпулем». С тех пор опровержение поступило сразу от нескольких инсайдеров, а теперь об этом заговорил сам португалец.

«Ни для каких интервью я не встречался с «Ливерпулем». Никакого соглашения нет, это неправда», − сказал 39-летний Аморим, которого цитирует Фабрицио Романо.

«Я главный тренер «Спортинга», хочу побеждать здесь, и я не встречался с ни с одним клубом. Ничего не согласовано. Остановитесь. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем».

Совсем недавно Рубена Аморима спросили прямо, останется ли он в лиссабонском клубе. Тогда португалец ответил загадочно, не подтвердив, но и не опровергнув продолжение работы в «Спортинге».