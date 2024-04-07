Аффирмация и визуализация. Мо Салах рассказал, как настраивает себя на матчи

Как настроится на нужный лад перед игрой? Как зарядиться уверенностью, чтобы быть готовым показать свой класс в важных матчах? Как избавиться от стресса в решающий момент?

Мо Салаху помогают аффирмации и визуализация.

Египтянин считает, что подобная практика помогает ему максимально использовать возможности, которые он получает на поле:

«Я иногда делаю это, когда просыпаюсь. Я сажусь на край кровати или на краешек стула, важно держать спину прямо. Нужно закрыть глаза и представить, чего хочется достичь или каким себя хочется видеть.

Ты просто визуализируешь. Чувство – вот, что важно, ведь чувство подобно энергии. Как только ты что-то представишь, это произойдет. Но чуда не случится, нужно работать, а не просто визуализировать и лежать, ждать и наблюдать. Для этого также требуется много мужества.

Когда я попадаю в какую-то ситуацию, мне кажется, что я уже в ней оказывался. Когда повторяешь что-то снова и снова, а затем возвращаешься к этой ситуации, разум понимает: «Ах, я уже был тут раньше». Так что я не испытываю стресса, ощущая, что уже был в тех или иных ситуациях раньше.

Вот почему я говорю вам, что чувство – это самое важное. Когда вы делаете что-то в первый, второй или третий раз, со временем это становится легче».

Эта жизнь ему абсолютно понятна.