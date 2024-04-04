🤨 «Он хочет тренировать «Ливерпуль». Журналист вспомнил разговор с Хаби Алонсо в начале его тренерской карьеры

Хаби Алонсо удивил мир футбола, объявив о своем решении остаться в леверкузенском «Байере» на фоне интереса со стороны «Ливерпуля» и «Баварии».

Журналист Гильем Балагу настаивает на том, что испанец хочет возглавить «Ливерпуль» в будущем. Он утверждает, что в 2026 году могут произойти большие изменения в карьере тренера.

«Я помню, как разговаривал с Хаби, когда он только начал получать тренерскую лицензию. Я спросил, кто первым возглавит «Ливерпуль» - он или Стивен Джеррард?

Алонсо ответил: «Логично, если первым это сделает Стиви». Но он добавил, что «хочет стать тренером «Ливерпуля».

Это произойдет, безусловно. Будь он Джеррардом, то уже бы поехал в «Ливерпуль». Когда он сделает это, то станет лучшим тренером в мире.

2026 год выглядит идеальным для него. У Анчелотти закончится контракт с «Реалом», у нас будет два года работы с новым тренером, а у «Баварии» будет большой соблазн подписать его, если «Байер» продолжит прогресс», - убежден журналист.